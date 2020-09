Verdenscupvinner Kilde: – Vanskelig å sette nye mål

Når en drøm går i oppfyllelse kan det være vanskelig å sette seg nye mål. Sånn er det også for Aleksander Aamodt Kilde, som forrige sesong fikk guttedrømmen oppfylt: Å vinne sammenlagtcupen i alpint. Men han lover at han ikke har noen problemer med å motivere seg til en ny sesong.

– Jeg vil nesten si at jeg er mer motivert enn tidligere, sier Kilde til NTB.

Etter flere sesongen med stang ut for 27-åringen sto han igjen som verdenscupvinner da forrige sesong brått ble avbrutt av koronapandemien. Det var første gang en nordmann tok sammenlagtseieren siden Aksel Lund Svindal gjorde det samme i 2009.

Å sette et mål for kommende sesong er derfor ikke den enkleste øvelsen, mener Bærumsgutten.

– Det er litt rart å sette seg mål når man har oppnådd sitt største mål. Men samtidig er jeg veldig sulten på enkeltseirer og medaljer i mesterskap.

Ikke hvilt på laurbærene

Til tross for at han nå er ranket som verdens beste alpinist, har han ikke brukt sommeren til å hvile på laurbærene.

– Det hadde vært for dumt. Jeg vet at det er folk like bak som har lyst til å ta fra meg kula. Så det er en jobb som må gjøres, sier Kilde.

Og jobben er å trene godt. Og hardt.

– Jeg er fan av å trene en del, men nå har vi hatt fokus på å trene mer riktig. Det vil si mer fokus på ting man kan bli bedre på, og det som har funket tidligere.

Da pandemien slo inn fikk ikke utøverne trene sammen, noe som bød på utfordringer.

– Da måtte vi være litt kreative. Jeg trente blant annet i toppetasjen hos foreldrene mine og måtte finne litt forskjellige løsninger på ting. Det var blant annet ikke bare bare å få nok vekter på skuldrene, men vi fikk jobben gjort og det kjennes ut som formen er bra nå.

– Jeg kjenner meg robust og klar for vinteren.

Nøkkelen til suksess

Nøkkelen til suksess forrige sesong var stabile og gode resultater i storslalåm. Plutselig var fartsspesialisten i en posisjon der han kjempet om en pallplass i disiplinen. Dermed prioriterer 27-åringen nå mer storslalåm på trening, men sier det er viktig å finne en balanse slik at det ikke går utover super G og utfor.

Og det er nettopp storslalåm som står på menyen når sesongen starter i Østerrike neste måned. Den tradisjonsrike verdenscupåpningen i Sölden går uten tilskuere som følge av virussituasjonen, og verdenseneren er klar over at det kan bli en annerledes sesong.

– Jeg har ikke brukt så mye energi på å tenke på hva som kan skje. Jeg jobber med det jeg kan gjøre noe med, det andre får gå som det går, sier Kilde.

Han legger til at situasjonen selvfølgelig er kjedelig både for utøvere, fans, fabrikanter og hele alpinmiljøet.

– Unngår karantenedager

I helgen var bagen ferdigpakket og passet funnet fram før landslaget samler seg i Sveits. Kilde satte seg på flyet søndag. For å unngå karantenedager reiser de ikke tilbake til Norge før rennet i Østerrike. Men nå skal det bli godt for 27-åringen å komme seg litt ut.

– Jeg har aldri vært så lenge sammenhengene i Norge på så lenge jeg kan huske, så det skal bli greit å komme seg på tur igjen. Men det har vært fint å kjenne på den følelsen av å være hjemme også.

Før avreise var det i alle fall ingen tvil om at han gleder seg til sesongstart, og at 27-åringen på mange måter ønsker å kopiere forrige sesong.

– Jeg hadde det vanvittig gøy da jeg holdt på i vinter, og den gleden har jeg lyst til å ha igjen, sier Kilde som legger til at han trolig vil kjenne litt på det å være ranket som nummer én før sesongen starter.

– Det har jeg aldri opplevd før, så jeg kommer sikkert til å kjenne litt på det. Men så er det jo den beste posisjonen man kan være i også.