Seiersmaskinen Lyon vant mesterligaen for femte gang på rad

Lyon måtte klare seg uten sin norske stjernespiss Ada Hegerberg i finalen, men tok likevel klubbens sjuende mesterligatittel. I finalen mot Wolfsburg hadde de to lagene hver sin omgang.

Lyon var suveren i første omgang og gikk til pause med 2-0 etter mål av Eugénie Le Sommer og Saki Kumagai. Wolfsburg reiste seg etter hvilen, men Alexandra Popps redusering ble bare et trøstemål da islandske Sara Björk Gunnarsdóttir styrte inn 3-1.

Ingrid Syrstad Engen spilte hele finalen for Wolfsburg og markerte seg med flere ballerobringer i Wolfsburgs gode faser. Samtidig tapte hun ballen flere ganger og fikk notert en «målgivende» til motstanderlaget da hun var nest sist på 0-2-målet.

– Vi har definitivt den beste spillerstallen i verden. Vi manglet gode spillere, men vi var overlegent best i første omgang, og kampen var nesten over ved pause, sa Lyon-backen Lucy Bronze.

– Dette var min siste kamp for Lyon, og jeg er glad for å avslutte på denne måten. Jeg tviler på at noe annet lag vil greie fem mesterligatriumfer på rad.

Le Sommer tok ansvar i Hegerbergs fravær

Lyon måtte klare seg uten Nikita Parris (suspendert) og storscorer Hegerberg (fortsatt ute med skade), men gikk likevel ut i et knallsterkt press mot Wolfsburg.

Wolfsburg fikk ikke flyttet opp laget ordentlig før det var gått 20 minutter, men da åpnet det seg opp rom som Lyon utnyttet umiddelbart. Eugenie Le Sommers første avslutning ble reddet av Wolfsburg-keeperen, men Le Sommer var aggressiv og kom først på returen. Den styrte hun i mål etter 25 minutter.

Den franske stjernen er en målmaskin av rang. Hun feiret søndagens mål med å holde seks fingre opp i været for å markere antall scoringer i mesterligaen (Hegerberg har ni fulltreffere i årets sesong). Totalt har Le Sommer scoret 164 mål på 176 kamper for Lyon.

Utover i omgangen ble det tydelig hvorfor Lyon var favoritt. Wolfsburg ble presset langt tilbake på egen halvdel, og fikk kun få trekk med ballen i laget hver gang de vant den.

Assist feil vei

To minutter før pause smalt det igjen fra de franske favorittene. Ingrid Syrstad Engen prøvde å vinne ballen utenfor egen 16-meter, men det ble i stedet en målgivende pasning til Saki Kumagai. Den japanske landslagsstjernen fyrte løs fra distanse og dunket ballen ned i hjørnet.

Klassescoringen ble en passende avslutning på førsteomgangen, der bare ubesluttsomhet i Lyon-angrepet gjorde at det ikke sto mer enn 2-0. 5-0 til Lyon i avslutninger på mål sier sitt om hvordan omgangen var.

– Vi måtte jobbe hardere for sjansene våre enn Lyon måtte. De var alt i alt det beste laget, sa Wolfsburg-stjernen Pernille Harder.

– Vi våget mer etter pause og angrep med mange spillere. Vi burde nok ha gjort det helt fra start.

Trøstemål, men ikke mer

Innen fem minutter av 2. omgang var spilt, hadde Le Sommer hatt to store sjanser som kunne ha gjort henne til tomålsscorer, men Lyon fulgte ikke opp det høye presset fra første omgang.

Wolfsburg hevet seg derimot, og etter 57 minutter skapte Alexandra Popp spenning i kampen igjen da hun fikk kriget inn 1-2 etter et innlegg. Det var Wolfsburgs første avslutning på mål i kampen.

Det tyske laget var ubeseiret de siste 40 kampene (siden kvartfinaletapet mot Lyon i fjorårets mesterliga), og sendte alle kvinner i angrep for å få det viktige 2-2-målet. Det kom imidlertid aldri. I stedet kom avgjørelsen da islandske Sara Björk Gunnarsdóttir styrte inn 3-1 etter en kanon fra Le Sommer.

Kristine Minde var med på å spille Wolfsburg mot finalen, men vendte snuten hjem til Rosenborg før turneringen ble avsluttet.