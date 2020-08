Glimt med ti poengs luke, Odd puster Molde i nakken

Glimt har 44 av 48 oppnåelige poeng etter 16 spilte kamper og suser mot et historisk nordnorsk seriegull. Serietoer Molde tapte 2-3 for Viking og er ikke bare tosifret antall poeng bak Glimt, laget har også spilt en kamp mer.

Philip Zinckernagel (2) og Jens Petter Hauge scoret målene da Glimt satte Sarpsborg 08 på plass.

– Det går på skinner for oss for tiden. Jeg kan ikke huske at jeg har vært med på en slik bølge tidligere i min karriere, sa Zinckernagel til NTB.

Glimt har tatt 23 av 27 mulige poeng på bortebane og 21 av 21 hjemme på Aspmyra. Laget har scoret 29 mål borte og 27 hjemme.

Etter å ha tatt 13 poeng på sine fire første bortekamper har Molde null på de fire siste. Veton Berisha, Ylldren Ibrahimaj og Fredrik Torsteinbø scoret da Viking tok kjærkomne poeng i bunnstriden med 3-2 over den regjerende seriemesteren, som fikk sine mål fra Eirik Ulland Andersen og Martin Ellingsen.

Odds målfest

Odd nærmer seg Molde bakfra etter 6-1 over Mjøndalen søndag og er tre poeng fra sølvplassen med en kamp mindre spilt. Mjøndalen tok en tidlig ledelse, men ble deretter overkjørt. Espen Ruud og Mushaga Bakenga scoret to ganger hver før pause.

Elbasan Rashani økte etter først å ha notert to assist, før Birk Risa satte punktum på en dødballserve fra Ruud.

Rosenborg måtte nøye seg med 2-2 mot Stabæk og er tre poeng bak Odd, med Kristiansund hakk i hæl. Sistnevnte måtte vente en time på avspark i Sandefjord på grunn av uvær, men vant 2-0 med to mål av Amahl Pellegrino og har vunnet fem av sine seks siste kamper.

Siste, første

Rosenborg ledet to ganger mot Stabæk, men Trond Henriksen fikk bare uavgjort i sin siste kamp som RBK-trener. Mandag overtar Åge Hareide ansvaret på Lerkendal.

Henriksen så Edvard Tagseth og Torgeir Børven score hvert sitt ledermål, men Hugo Vetlesen og Oliver Edvardsen utlignet for gjestene.

Isaac Twum utnyttet en misforståelse i Aalesund-forsvaret og ga Start 1-0-seier i bunnoppgjøret i Kristiansand. Start klatret dermed forbi Mjøndalen til kvalifiseringsplass, mens Aalesund fortsatt er alene på bunn etter Lars Arne Nilsens første kamp på trenerbenken.

– VI har 14 kamper igjen og skal jobbe knallhardt for å få poengene vi trenger, sa Nilsen til Eurosport.