RBK snublet i Henriksens avskjedskamp

Etter 13 kamper med Henriksen som hovedtrener, er fasiten 8 seire, 3 uavgjort og 2 tap. Det gir et poengsnitt på 2,07, litt mindre enn det Molde hadde i gullsesongen i fjor. Moldensernes snitt var 2,26 poeng per kamp.

Faktisk er poengsnittet under Henriksen, som tok over da Eirik Horneland ga seg i sommer, så godt at det ville ha holdt til gull i 2017. Mandag tar Åge Hareide over som RBKs hovedtrener.

Hareide var på plass på tribunen søndag, og han fikk se Rosenborg rote bort seieren mot et bortesterkt Stabæk. Unggutten Edvard Tagseth og toppscorerkandidat Torgeir Børven scoret RBK-målene, mens Hugo Vetlesen og Oliver Edvarsen sikret 2-2 for Stabæk.

– Vi var slitne. Jeg tror den satt i mer enn vi ante den torsdagskampen mot Breidablikk. Jeg så for meg at vi kanskje kunne kjempe oss til å holde den 2-1-ledelsen, så det var skuffende. Men sett under ett er det rettferdig, sa Henriksen til Dplay.

«Frostas Messi» fikk sitt første

Rosenborg hadde god kontroll på kampen fra start og skapte flere halvsjanser før Edvard Tagseth fikk sitt første mål for klubben etter tolv minutter. Tagseth fikk ballen like utenfor feltet og fyrte av gårde et skudd som så ganske ufarlig ut før det fikk en styring og gikk i mål.

Unggutten, som er blitt kalt «Frostas Messi» av trønderpressen, skrev ny kontrakt tidligere i uka. Han fulgte opp med en god kamp på Rosenborgs midtbane og var involvert i det meste som skjedde framover på banen i første omgang.

– Jeg ventet litt lenge med å skyte, men det er deilig med mål, sa han i pausen.

Vetlesen i begge ender

Etter pausen var det imidlertid et annet stortalents tid til å få søkelyset rettet mot seg. Hugo Vetlesen trengte bare to minutter i 2. omgang før han styrte et innlegg i mål med en følsom avslutning og utlignet for Stabæk.

Dermed så det ut til å være kamp igjen, men bare fem minutter seinere havnet Vetlesen i begivenhetenes sentrum igjen. Denne gang i eget felt da han rev ned Kristoffer Zachariassen. TV-bildene viste at det var kontakt, men straffesparket var likevel av den billige sorten.

Det brydde Torgeir Børven seg fint lite om. Storscoreren, som har vært ute i RBK-kulda, var iskald fra straffemerket og ble matchvinner.

– Det er bittert at jeg laget den straffen. Dommeren kan blåse eller ikke blåse, men jeg ga ham muligheten, sa Vetlesen til Dplay.

– Det er litt synd, for Hugo gjorde et veldig bra mål, men han må holde seg litt mer rolig i feltet, sa Stabæk-trener Jan Jönsson.

Keeper-brølere

Emil Konradsen Ceide fikk et mål annullert for offside i sluttminuttene, mens også Tore Reginiussen var nær 3-1 før Stabæk slo tilbake.

Sju minutter før full fyrte Kosuke Kinoshita nemlig løs fra distanse, og RBK-keeper Julian Faye Lund ga en klønete retur. Den gikk rett til Oliver Edvardsen, som enkelt satte inn utligningen.

På overtid holdt Faye Lund på å rote det til igjen da han bommet på ballen da et frispark ble slått inn i feltet, men RBK slapp med skrekken.