Både Qatar og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har fått kritikk fra flere hold for måten arbeiderne behandles i forkant av VM om to år. Forrige uke slapp Human Rights Watch (HRW) en rapport som slaktet forholdene Qatars migrantarbeidere lever under.

Det er mer enn to millioner migrantarbeidere i golfstaten, og flere av dem jobber direkte eller indirekte med å gjøre klart til VM-fest. Ifølge HRW sliter flere av dem med å få i seg nok mat på grunn av lav lønn som ofte holdes tilbake.

Nå skal minstelønna økes til 275 dollar (2400 kroner) i måneden, noe som tilsvarer rundt 13 kroner i timen for en fulltidsjobb. Tidligere var minstelønna 206 dollar i måneden.

Arbeidstakere får også lov til å skifte jobb uten først å få godkjenning av sin nåværende arbeidsgiver. I tillegg stilles det krav til at arbeidsgiveren skal stille med kost og losji, eller gi en lønnskompensasjon for dette.

– For å beskytte både arbeidsgivere og -takere, har arbeidsdepartementet i dag tatt et stort steg framover i arbeidet med å reformere arbeidslivet, varsler regjeringen.

Myndighetene avviser imidlertid funnene i HRW-rapporten, og mener derimot at «nesten alle som kommer til Qatar for å jobbe, aldri opplever lønnsmisbruk».

Den internasjonale fagforeningen ITUC, som blant annet LO og YS er en del av, har i en rapport anslått at så mange som 4000 migrantarbeidere vil miste livet i arbeidet med å gjøre Qatar klart til VM.