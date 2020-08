RBK tester dronefilming av treningene

Rosenborg har fått mye kritikk for at klubben kuttet ut teknologiske analyseverktøy foran fjorårssesongen, men det blir stadig mer teknologi igjen på Lerkendal.

Adresseavisen melder at klubben den siste uka har brukt droner til å filme treningene. Det er et prøveprosjekt som vil fortsette også under Åge Hareide, som tar over som hovedtrener kommende uke.

– Vi har tenkt en stund på å filme treningene, sier sportssjef Mikael Dorsin.