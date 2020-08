Rosenborg avga nytt hjemmepoeng, LSK la press på Vålerenga

Selv om Vålerenga slo LSK Kvinner for første gang for to serierunder siden, må Oslo-laget fortsette å sanke poeng for å holde de gulkledde unna. De regjerende mesterne vant nemlig sin kamp mot Sandviken søndag og ligger nå kun to poeng bak serielederen med én kamp mindre spilt.

Det var Sophie Romàn Haug som sørget for 1-0 og seier for LSK.

Lisa Naalsund fikk muligheten til å utligne for Sandviken fra straffemerket i 2. omgang da Kennya Cordner gikk i bakken, men skjøt til side for mål. Haugs scoring holdt til seier for LSK på en dag da Vålerenga ikke klarte å finne nettmaskene borte mot Kolbotn.