Christiansen fikk pris på hjemmebane

Prisen fikk 23-åringen utdelt på Norges Svømmeforbunds lederkonferanse på Lillestrøm lørdag. Romerikingen trengte dermed ikke reise langt for å motta hedersbevisningen.

Årets utøver kåres med bakgrunn i det beste resultatet som er oppnådd i et internasjonalt mesterskap. I sesongen 2019-2020 har det kun vært gjennomført ett internasjonalt mesterskap. Christiansen fikk prisen for sølvmedaljen på 1500 meter fri under kortbane-EM i Glasgow i desember i fjor. Han ble da klokket inn til tiden 14.18.15.

Norges beste mannlige svømmer mottok et idrettsstipend på 10.000 kroner.

Prisen for årets trener gikk til Bærumsvømmernes Sondre Solberg, og Bærumsvømmerne ble også årets klubb.

Helle Tuxen ble årets stuper som følge av semifinaleplassene i Grand Prix Madrid og Grand Prix Rostock. Også hun fikk et idrettsstipend på 10.000 kroner.

Tuxens far Helge ble årets trener.