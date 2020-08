Medier: Messi møtte ikke til virustest

Det melder en rekke medier, blant dem Marca og det franske nyhetsbyrået AFP.

AFP siterer interne kilder i Barcelona, som bekrefter at Messi ikke deltok. Barcelona skal videre understreke at det ikke er aktuelt å forhandle om en Messi-exit. Diskusjoner om en ny avtale skal være eneste grunn til at klubbledelsen på Camp Nou vil sette seg til bordet.

Det var knyttet stor spenning til om Messi ville dukke opp på treningsanlegget Ciutat Esportiva. Hvorvidt 33-åringen dukket opp ble sett på som en ny klar indikasjon på hvor bestemt argentineren er på å forlate den spanske fotballgiganten.

Deltakelsen på søndagens virustesting er en forutsetning for å kunne være med når sesongoppkjøringens første trening holdes mandag.

Ifølge Marca skal Messi, gjennom sine advokater, allerede lørdag ha varslet at han ikke aktet å stille til testing. AFP, som har journalister på plass utenfor treningsanlegget, rapporterer om at Barcelona-stjernene og trener Ronald Koeman skal ha ankommet én etter én søndag og forsvunnet inn hovedinngangen.

Messi skal imidlertid ikke ha vært å se.

Forsvinner?

I forrige uke sendte argentinerens advokater en skriftlig henvendelse til Barcelona-ledelsen om at superstjernen ønsker å forlate klubben han har tjent hele karrieren.

Beskjeden skapte sjokkbølger i fotballmiljøet.

Barcelonas nyansatte sportsdirektør Ramon Planes sa i etterkant at han forventer at Messi vil møte til virustesting søndag og trening mandag som vanlig. Lørdag meldte imidlertid Catalunya Radio at superstjernens juridiske rådgivere skal ha anmodet Messi om å holde seg unna.

Oppfatningen skal være at dersom Messi deltar i sesongoppkjøringen, vil det kunne være ødeleggende dersom overgangsstriden ender opp i rettssystemet.

Klausul

Messi har gitt beskjed om at han ønsker å utløse en klausul i kontrakten som gir adgang til å forlate klubben gratis i sommer. Barcelona har imidlertid henvist til at adgangen til å benytte seg av klausulen utløp 10. juni.

Den katalanske klubben har videre opplyst at klubber som eventuelt ønsker å hente Messi, vil måtte utløse argentinerens utkjøpsklausul på svimlende 700 millioner euro.

Søndag kom det imidlertid rapporter om at det foreligger ulike syn også på utkjøpsklausulen. Ifølge radiokanalen Cadena SER skal klausulen ikke være gyldig lenger, som følge av at Messi er inne i sitt siste kontraktsår.

President-uttalelser

Marca skriver om det samme. Avisen har funnet fram sitater Barcelona-president Josep Bartomeu ga i september i fjor.

– Messi har en kontrakt vi signerte for to år siden, en fireårskontrakt, der han foran den siste sesongen, foran 2020/21-sesongen, kan forlate Barcelona for å gi seg med fotball eller reise et annet sted, sa Bartomeu ifølge avisen.

Han skal videre ha henvist til at andre aldrende stjerner skal ha fått et tilsvarende løfte.

Messi har kontrakt med klubben til 2021.