Stabæks unggutter klare for viktig oppgjør: – Må være fryktløse

– Ja, det kan vi. Selvfølgelig kan vi det. Da må prestasjonene være minst like bra som mot Brann, og så må vi være bedre i begge bokser, luke unna enkle feil og gjøre riktige valg, sier Bohinen til NTB.

Sammen med lagkamerat Vetlesen er han tatt ut til U21-landslaget, som møter Gibraltar og Nederland i EM-kvalifisering i september. Men før landslagspliktene kaller, må Bohinen og co. hamle opp med Rosenborg borte på Lerkendal.

– Gønne på

Tross 0-2-tap for Brann i forrige eliteseriekamp, synes Vetlesen at det var mye positivt fra å ta med seg fra kampen inn til oppgjøret mot de hvitkledde fra Trondheim.

– Vi må ta lærdom av det vi gjorde mot Brann, for det var noen veldig gode perioder. Så må vi være fryktløse og bare gønne på fra start mot Rosenborg, sier han.

Også Bohinen synes laget spilte godt mot bergenserne.

– Brann var vel ikke inne i sekstenmeteren vår i første omgang, og det er et stort steg i riktig retning, sier 21-åringen og legger til:

– Men vi skal sikte oppover på tabellen, og da må prestasjonene være bedre. Det følte jeg de var mot Brann, spesielt i første omgang. 2. omgang var ikke så ille den heller, men vi må være flinkere i begge bokser.

Positiv Jönsson



Stabæk-trener Jan Jönsson sier til NTB at marginene manglet for bærumslaget i forrige kamp, men at de forhåpentligvis er på deres side borte på Lerkendal.

– Vi var jo både i tverrliggeren og i stolpen. Er vi litt bedre, blir det nok stolpe inn. Det får vi sikte mot på søndag, sier Jönsson.

Med 18 poeng på 15 kamper ligger Stabæk på 8.-plass, foran Strømsgodset og Haugesund på målforskjell. Det skiller ni poeng opp til fjerdeplasserte Rosenborg.