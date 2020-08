Ny slitsom dag, men Hovland henger med

Turneringen i Olympia Fields er den andre av tre i PGA-sluttspillet, og Hovland ligger an til å bli første nordmann som kommer med i selve PGA-tourmesterskapet i Atlanta neste helg.

Den norske golfstjernen var på delt 14.-plass etter en 71-runde første dag. Fredagens 73-runde sendte ham ned til delt 23.-plass, og lørdag er han to slag over par etter 16 spilte hull. Totalt betyr det seks slag over par, som normalt ville gitt plass i bunnsjiktet i en PGA-turnering.

Imidlertid sitter birdiene svært langt inne på banen i Olympia Fields, og etter omtrent halvspilt runde lørdag var japanske Hideki Matsuyama den eneste i feltet på 69 som var under par totalt.

Hovland er på en foreløpig delt 28.-plass, åtte slag bak lederen.

Nordmannen måtte tåle bogey på 2., 6., 11. og 15. hull, men pyntet på resultatet med birdie på 4. og 14. hull.