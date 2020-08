Nora Mørk rusten i comeback, men Vipers startet med seier

Mørk er frisk etter omfattende skadeproblemer og tilbake i norsk håndball etter fire år i utenlandske storklubber. Hun ville mye, men var tydelig rusten og slet med å få det til å stemme i Vipers-debuten.

Hun måtte ha straffekast for å få inn sitt første mål, og hun endte med tre scoringer på seks forsøk, hvorav tre sjumetere. Hun misset to straffekast og hadde også flere tekniske feil.

– Jeg er så sykt glad for at jeg ikke skadet meg, slik jeg gjorde i mitt forrige comeback. Jeg har vært veldig nervøs og gruet meg, og jeg er så glad for at jeg kom meg gjennom og skal trene håndball mandag, sa Mørk til TV 2 og tørket en liten gledeståre.

Linn Jørum Sulland ble toppscorer for Vipers med seks mål, mens Malin Holta var kampens suverene toppscorer med 11 scoringer for Sola.