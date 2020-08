Tilbakeslag for skiyndlingen Karlsson – følges tett

Det er Aftonbladet som melder om at Karlsson har fått det som beskrives som et tilbakeslag i oppkjøringen til en ny sesong.

Den svenske langrennsprofilen fikk deler av forrige sesong ødelagt som følge av at hun ikke oppfylte det svenske skiforbundets helsekrav. Stortalentet ble tvunget til å ta ned treningsbelastningen i en periode.

Nå skal Karlsson ifølge Aftonbladet igjen ha symptomer på at hun har kjørt kroppen for hardt. Det merkes i beinhinner og korsryggen.

– For to uker siden la vi inn styrke og staking i høy fart. Det handler om fire eller fem økter som var litt hardere i en periode med mindre mengde, og det ble kanskje for mye for henne, sier den svenske langrennsprofilens trener Per Nilsson til avisen.

Karlsson skal nylig ha kjent at kroppen trenger å hente seg inn igjen.

– Det kom litt pang på, sier trener Nilsson.

Karlsson avsto derfor fra å delta da landslagskollegene testet formen i et rulleskirenn fredag. Nå følges 21-åringen opp tett for å kontrollere belastningen.