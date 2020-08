Medier: Wolfsburg-stjerne blir lagvenninne med Mjelde i Chelsea

Harder har vært en avgjørende brikke i mesterligaeventyret til Ingrid Syrstad Engens Wolfsburg denne sesongen. Søndag venter seiersvante Lyon i finalen.

Etter finalen kan det komme dårlige nyheter for den tyske storklubben. Lørdag skriver både nettstedet Sportbuzzer, den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og fotballmagasinet Kicker at Harder er klar til å signere for den engelske storklubben Chelsea.

I London blir Harder i så fall lagvenninne med Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten. I Chelsea spiller også den danske stjernens kjæreste Magdalena Eriksson.

Wolfsburg ønsker ikke å uttale seg om den mulige overgangen.

«Vårt fokus ligger på søndagens finale, og vi kommer ikke til å kommentere forhold rundt våre ansatte i forkant», heter det i en uttalelse.

Harder har i utgangspunktet kontrakt med Wolfsburg til 2021. I 2018 ble hun kåret til årets spiller av Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Denne sesongen er hun toppscorer i Wolfsburg med 27 mål.