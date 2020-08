Følelsesladd comeback for Japans svømmedronning etter kreftmareritt

Før hun ble syk var 20-åringen ansett som en av de store favorittene på favorittdistansen 100 meter butterfly i de nå coronautsatte sommerlekene i Tokyo.

For ett år siden kom imidlertid sjokkbeskjeden om at Ikee var rammet av leukemi. Siden har idretten havnet i andre rekke. Lørdag var imidlertid den japanske svømmedronningen tilbake i konkurranse for første gang siden hun fikk den dramatiske diagnosen.

20-åringen ble utskrevet fra sykehus i desember i fjor etter ti måneder med behandling, men var ikke tilbake i trening før i mars. Nå jobber hun seg møysommelig tilbake til idretten.

– Det faktum at jeg svømmer igjen og er her. Jeg er rørt, sa Ikee til journalister i forbindelse med det følelsesladde comebacket i en lokal konkurranse i Tokyo.

Hun klokket inn til tiden 26,32 lørdag, hvilket betyr at hun er kvalifisert til det japanske collegemesterskapet i oktober. Det har hele tiden vært et mål for svømmestjernen.

Ikee ville også vært blant medaljekandidatene på 200 meter fri under Tokyo-OL dersom hun hadde sluppet sykdomsperioden hun nå har bak seg.

20-åringen har uttalt at hun i kjølvannet av kreftdiagnosen sikter seg inn mot OL i 2024. Om utsettelsen av Tokyo-OL vil påvirke den beslutningen, er ikke kjent.

Ikee har latt sine tallrike fans følge kampen hennes mot kreftsykdommen via oppdateringer i ulike nettmedier. Det har ledet til enormt med støttemeldinger. Dem har hun gjentatte ganger takket for.

– Det har vært en lang og hard periode, skrev 20-åringen i fjor i en håndskrevet beskjed publisert på egen Twitter-konto.