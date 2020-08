Full forvirring og kaos rundt virusregler i Tour de France – arrangøren tok nytt grep

Det har den siste tiden versert ulike meldinger rundt hvilke regler som gjøres gjeldende dersom det oppstår smittetilfeller innad i Tour de France-lagene. Lørdag tok saken enda en vending.

I utgangspunktet var det kommunisert at et lag automatisk blir kastet ut dersom det påvises to smittetilfeller internt. Fredag, dagen før rittstart, opplyste imidlertid Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at det likevel ikke var automatikk i dette.

I en uttalelse fra UCI het det at utkastelse kun skulle gjøres gjeldende dersom de smittede var ryttere.

– I de tilfeller der to eller flere ryttere på samme lag har testet positivt for corona i løpet av en periode på sju dager, vil UCI gi rittarrangøren retten til å bestemme om et lag må trekke seg, het det.

Snudde igjen

Lørdag opplyste imidlertid den mektige Tour de France-sjefen Christian Prudhomme overfor nyhetsbyrået AFP at arrangøren går tilbake til den opprinnelige formuleringen.

– Vi holder oss til to smittetilfeller blant de 30 personene som tilhører samme lag i løpet av en periode på sju dager, sa han.

Prudhomme henviste videre til at anbefalinger fra franske myndigheter hadde bidratt til snuoperasjonen.

Antallet nye smittetilfeller har økt drastisk i Frankrike den siste tiden. Fredag opplyste myndighetene i landet at det var registrert 7.379 nye tilfeller av coronasmitte det siste døgnet. Det var en betydelig økning fra de to foregående dagene.

– Epidemiens utvikling har en eksponentiell dynamikk, het det i en uttalelse fra franske helsemyndigheter.

Rødt i Nice

Tour de France-startbyen Nice er en av 19 franske regioner der det er blitt «rød alarm» på grunn av coronaviruset.

I forkant av rittet er det samtidig uttrykt bekymring for at falske positive tester kan ødelegge deltakelsen for lagene. Tirsdag valgte det tyskbaserte Bora-Hansgrohe-laget å trekke seg fra endagsrittet Bretagne Classic som følge av at én av lagets ryttere avga en positiv virustest.

Testen viste seg i ettertid å være falsk positiv, all den tid en påfølgende test var negativ. Den episoden likte teamsjef Ralph Denk dårlig bare få dager før Tour de France.

– Det ser ut til at mine bekymringer blir bekreftet, sa han.

Sykkeltoppen viste videre til at virustestene som benyttes har en viss feilmargin, og at det kan føre til falske positive resultater.