Politiet venter fortsatt på å få svar på Northug-prøvene

Avhøret av skistjernen vil først bli gjennomført når politiet har fått svar på blodprøvene som ble tatt, opplyser politiadvokat Karoline Ekeberg til NTB.

– Vi avventer avhør fram til vi har mottatt analyseresultatet. Vi forholder oss til saksbehandlingstiden ved rettstoksikologisk, og det kan ta opptil tre uker, sier Ekeberg til NTB fredag, litt over to uker etter at Northug ble stoppet.

Northug har erkjent at han kjørte altfor fort, 200 kilometer i timen i 80-sonen, men hevder han ikke var ruset da han råkjørte mellom Oslo og Trysil. Han har erkjent at det ble gjort funn av kokain hjemme hos ham.

Han er foreløpig siktet for tre lovbrudd, fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.

– Vurderer dere å utvide siktelsen ytterligere?

– Siktelsen er foreløpig ikke endret, og den videre etterforskningen vil vise om det er grunnlag for å endre den, sier Ekeberg.