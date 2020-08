Dyrhaug om satsingen utenfor landslaget: – Det er én utfordring

Da Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby (35) ble vraket fra allroundlandslaget etter forrige sesong visste de begge at de ikke ville gi seg. Et par måneder senere kom nyheten om at de hadde startet eget privatlag.

Så langt har det gått smertefritt, fortalte Dyrhaug da NTB møtte ham under Toppidrettsveka som ble avsluttet i Granåsen sist lørdag.

– Den ene utfordringen er det med uttak. Matchingen er ikke noe problem. Jeg er like god kompis med Didrik (Tønseth) som jeg har vært. Vi trener daglig sammen, og det er det samme med Emil (Iversen). Til tross for koronaen så henger vi sammen, sa Dyrhaug.

Prioritet

Det med uttak er ganske så greit. I starten av sesongen blir ofte løpere på landslag prioritert, og det er ikke like lett å bli tatt ut om du kommer utenfra.

Helt umulig er det likevel ikke. Sjansene er der, selv om det heller ikke er sikkert at kvotene til sesongens mulige verdenscuprenn blir like store som de har vært.

– Beitostølen og Gålå blir avgjørende. Det er flere innganger. Det viktigste er å få innpass og gå verdenscup tidlig. VM i Oberstdorf er det store målet, fastslår Dyrhaug.

Der er for øvrig Martin Johnsrud Sundby forhåndskvalifisert til 15 kilometer fri teknikk som tittelforsvarer.

Dyrhaug har vært mye skadd og uaktuell for renn i de siste sesongene. I disse dager er det glemt. Han konkluderer med at helsen er «kjempegod», og at det var på tide.

– Det er egentlig en veldig «go» for det opplegget som er ordnet. Du får et helt annen eierskap til det når du står utenfor landslag. Det har gitt meg en ny giv. Vi er vår egen markeds- og sponsoravdeling. Det er ikke slik at treningsarbeidet kommer i bakgrunnen, men det blir litt mer å gjøre mellom treningene. Det kan være sunt det. Du lærer noe annet på veien også, sier Dyrhaug.

Likheter

Dyrhaug viste fin form under Toppidrettsveka og gjennomførte til 11.-plass i sammendraget. Han sier at det ikke er den helt store forskjellen på jobben som legges ned i et landslag eller i tosomhet utenfor.

– Det har ikke vært noen stor forskjell, men så har det heller ikke vært noen fellessamlinger for landslagene. Det kommer heller ikke til å bli noen stor forskjell.

Dyrhaug mener det finnes fordeler med å stå utenfor også. Han sier at han kommer tettere på sponsorene.

– Du får et annet eierskap og en annen relasjon til dem som står deg nær, og du får friheten til å gjøre det som passer deg best til en hver tid. Det er noe jeg har veldig tro på. Du er ikke nødt til å innordne deg en mal som passer noen, men som ikke passer alle.