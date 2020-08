Tar Ruud seg til tredje runde i US Open reiser han fornøyd hjem

– Man har lyst til å gå langt i hver turnering man spiller, sier 21-åringen til NTB i forkant av turneringen som starter førstkommende mandag.

I fjor røk Ruud ut i første runde, men i år er ambisjonene langt høyere. I årets utgave er nordmannen seedet, og målet er blant annet å holde seedingen.

– Jeg vet at det er mange gode spillere, så det er ikke lett bare det heller. Jeg tar én kamp om gangen, men hvis jeg kommer meg til tredje runde, og andre uken av US Open, drar jeg nok hjem som en fornøyd spiller, sier Ruud.

Testet annenhver dag

US Open på Flushing Meadows i New York starter 31. august. I år går turneringen uten flere store profiler på grunn av coronaviruset. På herresiden har blant annet Rafael Nadal og Nick Kyrgios valgt å trekke seg, mens Roger Federer fra før var uaktuell på grunn av en kneskade.

Men tross pandemi, går turneringen nærmest som planlagt til tross strenge coronatiltak.

– Det er mange retningslinjer og regler å følge. Vi ble testet da vi kom hit, og annenhver dag etter det. Nå blir vi testet hver fjerde dag, sier den norske tennisstjernen, som sier han setter pris på at coronasikkerheten blir tatt på alvor.

– Vi får ikke lov til å dra ut på byen, vi får kun lov til å være på anlegget her eller på hotellet, sier Ruud og forteller at spillerne blir kjørt i busser fram og tilbake, og at de må bruke ansiktsmaske hele tiden med mindre de er i fysisk aktivitet.

– Det er mye og forholde seg til, men de fleste spillerne er positive til det. Så får man heller ta sightseeingen på Manhattan neste år.

Uten publikum

En annen konsekvens av coronapandemien er at turneringen spilles for tomme tribuner, men Ruud sier det ikke spiller noen stor rolle for ham.

– Det er ikke sånn at det er fulle tribuner hver gang jeg spiller kamp. Jeg er mer vant til å spille kamper uten så mange publikummere til stede. Det er ikke noe stort problem for meg at det ikke er publikum.

Hvem nordmannen som er ranket som nummer 36 møter i første runde er fortsatt ikke trukket.