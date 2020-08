For om den norske golfproffen noterer seg for nok en topplassering i helgens PGA-turnering i Illinois, blir han en av 30 som skal spille det prestisjetunge Tour-mesterskapet neste helg.

Foran helgens PGA-turnering er Hovland nummer 24 på PGA-rankingen. Det holder til å delta i sesongfinalen i Atlanta fra fredag 4. september.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg kommer bare til å gønne på i Illinois. Det eneste målet jeg har nå er å kvalifisere meg til Tour-mesterskapet. Men selvfølgelig – jeg stiller jo i Illinois i helgen for å vinne. Det er hovedmålet. Så har jeg det jo i bakhodet, at dersom jeg spiller bra i helgen, spiller jeg også i Tour-mesterskapet, sier Hovland til NTB.

Likevel – banen i Illinois er krevende. Det er Viktor klar over.

– Banen er tøff og lang. Greenene er harde. Det blir spilt mye hardere enn forrige uke. Er du stabil fra utslagsstedet og god med jernkøllene gjør du det bra. Jeg har slitt litt her før, men vi får se. Rent teoretisk bør den passe meg. Også spiller jo form selvfølgelig inn.

Misfornøyd med avslutningen

Før den delte 18.-plassen i Norton sist helg var Oslo-gutten nummer 28 på PGA-rankingen. Også det hadde holdt til å spille Tour-mesterskapet, men med hårfin margin.

Han er fullstendig klar over at et par dårlige slag på tampen av søndagens avslutningsrunde i Norton kostet 23-åringen en topp-ti-plassering.

– Dobbelboogeyen på hull 15 og bogeyen på hull 17 ødela. Jeg hadde jo en veldig bra start på søndagen. Jeg følte ikke jeg gjorde noen store feil, men jeg var uheldig med et par chipper og putter. Det er frustrerende, men det er ikke sånn at jeg plutselig blir en mye dårligere spiller.

– Jeg er veldig misfornøyd med avslutningen, for resultatet kunne blitt veldig bra.

Dveler lite

– Hva er det som skal til for at du regelmessig kan bli blant de ti beste?

– Altså – det er to dårlige slag fra forrige uke som skiller en 17.-plass og en topp-ti-plassering. Jeg slår ikke ballen godt nok akkurat nå, for jeg vet at jeg kan slå bra nok til å få gode resultater. Akkurat nå har jeg ikke det tankesettet at jeg går til tee og tenker at «denne turneringen er min». Der er jeg ikke for tiden.

Han legger til at han ikke er en person som dveler mye ved missede putter og dårlige slag.

– Jeg blir jo ikke noe bedre av å gå rundt og dvele så mye. Da blir jeg jo gæren! Det er 30 turneringer i året, så det blir vanskelig å dvele på hvert dårlige slag jeg slår. Jeg må bare prøve å gjøre det beste ut av det når det ikke går bra. Det er bare å kjøre på!

– Et av høydepunktene

På spørsmål om hvor stort det hadde vært å kvalifisere seg til Tour-mesterskapet, svarer Hovland:

– Det blir nok et av høydepunktene mine i karrieren hvis jeg klarer det. Å få det til i min første sesong som proff hadde vært veldig kult. Å vinne i Puerto Rico var også rått. Jeg har hatt mange plasseringer fra 12. til 22.-plass, men vil klare å heve meg blant topp ti. Det tar tid, men jeg lærer av prestasjonene så langt denne sesongen.

– Ja, for hvis vi skrur tiden litt tilbake – hadde du sett for den posisjonen du er i nå, før sesongen? Topp 30 i verden og kjemper om topposisjoner i de største turneringene.

– Jeg har spilt mye bra golf, så jeg vet at jeg kan. Det er en annen ting å klare det hver uke. Når jeg leverer stabile resultater setter jeg høyere forventninger til meg selv også. At jeg blir skuffet over en 30.-plass når jeg ikke har spilt særlig bra er bare bra.