Sjefen fullroser Fossesholm, men påpeker også den åpenbare utfordringen

– Hun er vant til å konkurrere hele året, og hun liker å være i form hele året. Men som langrennsløper går ikke det. Da har du en to-tre måneder der du må være i form. Det blir hennes utfordring etter hvert, og det skal vi klare å takle, sa Iversen til NTB etter at 19-åringen hadde utklasset alle på den siste etappen av Toppidrettsveka.

I Granåsen skøytet hun dedisert fortest på 10-kilometeren og sikret seg sammenlagtseieren.

Løpere som Therese Johaug og Heidi Weng var riktignok ikke med.

– Det hadde vært artig og sett hva som hadde skjedd om Therese hadde vært med. Jeg tror at dette løpet hadde holdt til pallen i et verdenscuprenn, sa landslagskollega Tiril Udnes Weng da hun fikk spørsmål fra NTB om Fossesholms prestasjon.

– Men hun (Johaug) er ikke her, så det får vi aldri noe svar på, konkluderte landslagstrener Iversen.

– Men løpet var kanskje Toppidrettsvekas prestasjon?

– Ja. Det vil jeg si. Det var bortimot rått slik jeg ser det. Det er ikke dårlige løpere hun er opp imot, og i dag gikk hun virkelig bra, sa Iversen.

Les også: Stina Nilsson trives bra som skiskytter



Energi

Iversen hentet Eiker-løperen inn på seniorlandslaget i vår til tross for hennes unge alder. Utfordringene har hun tatt på strak arm. Det vil ikke overraske om Fossesholm vil kjempe helt i toppen når langrennssesongen eventuelt kommer i gang til vinteren.

Iversen finner fram fine ord når han blir bedt om å forklare hvordan stortalentet har oppført seg etter at hun ble løftet opp i den innerste krets.

– Hun har oppført seg bra, hun. Hun er junior, men kommer inn med masse energi, humør, positivisme og lekenhet. Hun er en type som også de eldste jentene på laget setter pris på. Ikke et vondt ord om de eldste, men det har ikke kommet så mange løpere opp de siste årene, og de samme løperne har vært på samme lag lenge. Det å få inn friskt blod gagner oss alle. Hun er moden for alderen og har en del spisskompetanse og ressurser som vi trenger, sier kvinnelandslagstreneren.

Les også: Svensk trenerveteran: – Norge skal nok ikke være så høye på pæra



Frihet

Helene Marie Fossesholm liker å trene og konkurrere gjennom hele sesongen. Hun gjentar ofte at hun liker å være i form året rundt.

Ifølge landslagstreneren er det ikke slik at hun bremses.

– Nei. Hun trener omtrent som hun har gjort før. Det har fungert for henne. Hun har en langsiktig målsetting om å tilpasse treningen til voksen langrennstrening. Det som fungerer bra i junioralder fungerer ikke nødvendigvis like bra i senioralder. Det blir en gradvis overgang til mer lik trening som de andre. Det er ikke mye bremsing. Det er mer det å minne henne på om enkelte ganger er det nødvendig med litt færre hardøkter.

Fossesholm vet at det ikke deles ut medaljer i et rulleskirenn i august, men hun har likevel all grunn til å være tilfreds med det hun har gjort i sommer.

– Totalt er jeg veldig godt fornøyd med Toppidrettsveka. Jeg har gjort det jeg har kunnet i alle rennene. Jeg føler at dagsformen har vært der i alle løp. Dette er god motivasjon å ta med inn mot høsten, for det er mye jobb som skal legges ned før åpningsrennene på Beitostølen. Jeg føler at jeg har tatt steg siden i fjor og føler at jeg har fått vist det her. Men det er til vinteren du skal vise at du virkelig har tatt steg. Ikke nå, konkluderte 19-åringen etter oppvisningen i Granåsen.