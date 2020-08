Northugs far: Petter har ikke mestret overgangen

– Petter er en snill gutt, men har ikke mestret den vanskelige overgangen fra aktiv karriere til livet etter på en god måte, erkjenner Northug overfor Se og Hør.

John Northug uttaler seg etter at sønnen torsdag 13. august ble stoppet i 168 kilometer i timen på vei fra Trysil.

– Det er en vanskelig tid, og det viktigste for familie er å være til stede for Petter, slik at han har et ankerpunkt for å greie kursendringen i livet, sier faren.

På en pressekonferanse fredag innrømmet Petter Northug at politiet fant rundt 10 gram kokain hjemme hos ham.

Den tidligere langrennsstjernen er siktet for fartsovertredelse, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika. Petter Northug har avvist at han var påvirket da han kjørte til og fra skiskole i Trysil.