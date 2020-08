Ventura falt på resultatlisten etter svak avsluttende dag i Ohio - ble nummer 15

Ventura lå på sjetteplass før søndagens avsluttende runde og kunne snust på en topplassering med en sterk avslutning. Men med fire bogeyer ble ikke det resultatet.

25-åringen åpnet med fire strake par, før det ble bogey på både hull fem og seks. Da falt han flere plasser på resultatlista.

Også på hull elleve og 13 ble det bogeys. Dermed raste han ytterligere på lista.

Birdies på hull 17 og 18 rettet likevel opp mye av inntrykket. Han gikk to slag over par søndag og endte fem slag under totalt. Dermed ble han nummer 15.

25-åringen var ikke kvalifisert for PGA-sluttspillturneringen i Massachusetts, der verdenseliten spilte. Derfor måtte han nøye seg med spill på B-touren denne helgen.