Brassespark avgjorde da Sevilla vant europaligaen for sjette gang med 3-2 over Inter

Sevilla havnet under etter bare fem minutters spill, men to mål av Luuk de Jong gjorde at det sto 2-2 til pause. Romelu Lukaku og Diego Godin scoret Inters mål før hvilen.

Med et kvarter igjen å spille kom en lekker avslutning i den målrike finalen. Sevilla-stopper Diego Carlos ble med opp på et frispark, og vartet opp med et brassespark. Det gikk i mål via Lukaku, som dermed scoret både det første og siste målet i kampen.

Sevilla-keeper Yassine Bounou skal ha sin del av æren for spanjolenes triumf. Som i semifinalen mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United sto sisteskansen tidvis som en mur.

Både Lukaku og Alexis Sánchez hadde gigantiske muligheter i andre omgang, men begge ble nektet av Bounou.

Lukaku fra helt til syndebukk

Dermed vant Sevilla europaligaen for sjette gang. Det er soleklart flest av alle lag. For spanjolenes del var det også den fjerde triumfen i turneringen siden 2014. De vant den tre år på rad fra 2014 til 2016, før det ble ny triumf fredag kveld i Köln.

Kraftspissen Romelu Lukaku ga Inter en drømmestart fra straffemerket etter bare fem minutter. Han satte straffen i mål selv etter å ha blitt meiet ned av Diego Carlos. Sevilla-stopperen har dermed laget straffe i både kvart-, semifinale og finalen i årets europaliga.

Lukakus mål var hans nummer 34 for sesongen, og han kopierte dermed Ronaldos rekord fra 1997-98-sesongen. Han har scoret i elleve strake kamper i europaligaen denne sesongen.

De Jong tok spissansvar

Men akkurat som i semifinalen, lot ikke Sevilla en dårlig start prege kampen. Etter tolv minutter kastet Luuk de Jong seg fram på et vakkert innlegg fra Jesus Navas og stupheadet inn utligningen.

Nederlenderen ble kastet inn som midtspiss, og sto fram som en av finalens store spillere.

Inter-trener Antonio Conte fikk gult kort på benken etter 17 minutters spill da han og resten av Inter ivrig argumenterte for å få straffe for en hands. Dommeren var krystallklar på at handsen ikke var straffbar, noe Conte var intenst uenig i.

Kampen var generelt intens. Etter en halvtime eksploderte det på ny. Først satte Luuk de Jong inn sitt andre for kvelden med et utsøkt hodestøt, og bare minutter seinere kvitterte Diego Godin da han headet inn 2-2.

Utslitte spillere lå strødd

De to lagene som kom til kampen med rykte for å være mest opptatt av å forsvare seg, leverte altså fire mål på en drøy halvtime i finalen. Etter hvilen ble det noe roligere.

Inter hadde flere forsøk blant annet kom Lukaku alene med Yassine Bounou, men Sevilla-keeperen reddet mesterlig.

Så tok Sevilla-stopper Diego Carlos ansvar et kvarter før full tid. Brassen valgte like godt å sende av gårde et brassespark, som gikk i mål via beinet til Romelu Lukaku. Ballen var på vei utenfor, så Carlos får ikke kreditert målet, men han feiret likevel vilt.

Målet ble det siste i en herlig intensiv finale. Sevilla-spillerne lå som strødd ved hvert stopp i spillet de siste ti minuttene, men kreftene holdt til å sikre nok en tittel for europaligaspesialisten selv med hele seks tilleggsminutter.