PR-topper om Northugs rus-erkjennelse: - Det eneste riktige

– Jeg har et alvorlig rusproblem, sa Petter Northug på dagens pressekonferanse der han kom med erkjennelsen som understreker alvoret i situasjonen han har havnet i.

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan Northug ville møte pressen etter at han ble siktet for ruspåvirket tilstand, fartsovertredelse og narkotikalovbrudd. Han ankom lokalet i Trondheim med sin tidligere manager Are Sørum Langås, men inntok plassen bak podiet alene. På pressekonferansen fortalte han om et liv med «periodevis hard festing» og fortalte også at han vil trekke seg fra alle planlagte oppdrag i høst for å ta tak i problemene og få livet tilbake på rett kjøl, en oppgave han får hjelp av Olympiatoppen til å klare.

Etter at han hadde lagt ut om situasjonen sin, brukte Northug en god halvtime på å ta imot spørsmål fra pressen.

– Han var nødt til å gi sin versjon, han var nødt til å møte spekulasjoner. Han er midt i sin livs kamp, og det å selv sette ord på skammen som han åpenbart føler, var viktig. Her var det ikke noe snikk-snakk, han forventet ingen sympati, han skyldte ikke på noen, han kalte en spade for en spade, og han hadde en plan, sier Marianne Melfald i Melfald Krisekom.

Hun legger til at en god pressekonferanse «aldri vil være nok bygge opp tilliten igjen», men mener det er en god begynnelse.

– Det blir uansett en smertefull botsgang. Han må tåle stort flomlys på seg i en veldig personlig prosess. Det er tøft å fortelle verden at du har et narkotikaproblem, men han har nå en mulighet også til å vinne sympati og tillit og vise i praksis at han har skjønt hvor alvorlig dette er.

– Mer forberedt enn pressefolkene

Try Råd-sjef Sindre Beyer mener Northug håndterer situasjonen godt, selv om det ikke unnskylder det han har gjort.

– Det er en ulykkelig situasjon han er i, men sånn jeg ser det går det ikke an å legge seg mer flat enn det han har gjort nå, det var det eneste rette, sier Beyer.

– Er dette første skritt i å rehabilitere imaget til Northug?

– Jeg tror ikke dette er tid for å snakke om rehabilitering av imaget. Dette handler om å forklare hvorfor ting har blitt som det er blitt. Det har han gjort, så vil tiden fremover vise hvor mye det er mulig å reise seg. Dette er en sak som først og fremst vil bli avgjort i domstolene.

Trond Blindheim, dosent ved Høgskolen Kristiania, synes Northug fremstår troverdig.

– Jeg tror veldig mange fester tillit til det han sier, og han prater på en overbevisende måte. Det fremstår som tillitsvekkende fordi man kan se at han er preget av situasjonen, og han ser tydelig redd ut. Han møter pressen med skammen, angsten og frykten for hva som vil skje videre. Det er det som er troverdig - han virker brydd, man ser det på øynene, munnen og mimikken hans, sier han til Kampanje.

– I tillegg innrømmer han innrømmer at han har et rusproblem, knyttet til kokain, alkohol og sterk festing. Det virker som han er mer forberedt enn pressefolkene, for de stiller de samme spørsmålene igjen og igjen, fortsetter han.

«Fortvilet og redd»

Det var torsdag forrige uke at Northug ble tatt for råkjøring på Romerike på vei hjem fra et oppdrag på Trysil. Senere skal det ha blitt gjort et narkotikabeslag hjemme hos han. Det bekreftet Northug selv i et innlegg på Instagram fredag, der han skriver at dreier seg om en mindre mengde kokain.

«Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen», skriver Northug. Dette er også den eneste gangen han har kommentert saken offentlig før dagens pressekonferanse.

Ifølge Northug selv skal han ha kjørt i 200 km/t i en 80-sone på vei hjem fra Trysil torsdag forrige uke. Han hevder imidlertid at han ikke kjørte i ruspåvirket tilstand, men innrømmer å ha inntatt både alkohol og kokain på en fest natt til onsdag forrige uke.

Marianne Melfald mener Northug svarer «ullent» på spørsmål om råkjøring og hva han lærte av hendelsen i 2014 og viser til at han avviser at han ofte kjører for fort.

– Han omtaler råkjøring som en dum hendelse, og det er ikke sterkt nok, sier hun.

Hun håper for Northugs skyld at prøven som politet har tatt viser seg å være negativ.

– Han går høyt ut på banen når han sier at han ikke følte seg påvirket på vei hjem fra Trysil og svarer nei på direkte spørsmål om han tok stoff før han satte seg i bilen. Hvis det nå viser seg at det er en positiv prøve, tror jeg løpet er kjørt. Det står og faller på den prøven.



Skal ha fått hjelp av First Hourse

Ifølge TV 2 skal Petter Northug ha engasjert First House til å hjelpe ham med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi i etterkant av siktelsen mot ham.

Manuskriptet Northug hadde med seg inn i pressekonferansen bar imidlertid ikke preg av det, mener Trond Blindheim.

– Det er nok skrevet av en som ikke gjør det profesjonelt, det er det preget av. Manuskriptet er i alle fall veldig personlig og privat. Det ser man også på ansiktstrekkene hans, at han er veldig privat. Rådgivningen han har fått nå, handler nok om å snakke rett fra ryggmargen og å fortelle det som har skjedd, sier Blindheim.

