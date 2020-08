Sverige åpner for publikum på idrettsarenaer fra 1. oktober

Det meddelte kultur- og sportsminister Amanda Lind og innenriksminister Mikael Damberg på en pressekonferanse fredag.

– Jeg er glad for at vi har funnet en vei framover for mer nøyaktige regler for publikumsspørsmålet, sa Lind.

Grensen på maksimalt 50 personer på offentlige samlinger og arrangementer forblir gjeldende, men et forslag som nå sendes ut på høring åpner for flere tilskuere på større arrangementer med sitteplasser. Et av kravene vil være to meters avstand mellom setene.

Hvor mange som får slippe inn portene vil måtte diskuteres, og et tak på antallet må settes. Hva det blir, vil de svenske helsemyndighetene komme tilbake til.

Det svenske idrettsforbundet stiller seg positive til forslaget.

– Det er bra at regjeringen har fulgt den samlede idrettsbevegelsens ønske om å få ta inn et visst antall publikum på arrangementene. At de nå sender et forslag om unntak fra hovedregelen er bra og må skje fortest mulig, sier RF- styreleder Björn Eriksson i en uttalelse.

Sportsminister Lind påpekte at endringen kun er mulig hvis den gjennomføres på en fornuftig og forsvarlig måte.