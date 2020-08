Petter Northug holder pressekonferanse fredag

Det går fram av en pressemelding som ble sendt ut torsdag ettermiddag.

Pressemøtet vil bli avholdt fredag kl. 12 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Der vil 34-åringen uttale seg om situasjonen han befinner seg i.

Den tidligere langrennsstjernen ble stoppet sist torsdag i en fartskontroll i 110-sonen på E6. Farten ble målt til 168 kilometer i timen og førerkortet til den tidligere langrennsstjernen ble beslaglagt.

Senere fant politiet også det som beskrives som en mindre mengde narkotika under en ransakelse av Northugs bolig.

Northug ble tatt med til legevakten for å avlegge blodprøve. Mandag antydet politiet overfor NTB at svarene av denne trolig foreligger i løpet av to uker. Tirsdag åpnet de for at det kan gå ytterligere noe tid.

«Når det gjelder analyseresultatet av blodprøve, tar det normalt tre uker fram til svaret foreligger», skrev politiadvokat Karoline Ekeberg i en epost til NTB.

Kulturminister Abid Raja var blant dem som reagerte kraftig på episoden.

– Det er tusenvis av barn og unge som ser opp til ham, og dermed er han med på å svekke omdømmet til idretten, og han er ikke den rollemodellfiguren han bør være, sa Raja til NTB forrige uke.