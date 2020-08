Bolaños vender tilbake til Start

Bolaños var en publikumsfavoritt i Start i årene han spilte der etter å ha blitt hentet fra OB. Han ble solgt til FC København i 2010 og spilte for den danske storklubben i flere år. Senere har han også vært i MLS-klubben Vancouver Whitecaps.

Den siste tiden har landslagsspilleren fra Costa Rica spilt for Deportivo Saprissa i hjemlandet, men klubben meldte onsdag på sitt nettsted at han er fristilt etter å ha akseptert et tilbud om å vende tilbake til Start.

– Vi ønsker Christian og hans familie lykke til med denne nye opplevelsen. Han har vært en svært viktig spiller for vår klubb, sier sportssjef Victor Cordero.