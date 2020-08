To fulltreffere fra Tokmac ødela for «norske» Djurgården

Djurgården med tre nordmenn i startelleveren klarte ikke å svare på Tokmacs to fulltreffere. Den svenske seriemesteren må framover konsentrere seg om hjemlig serie og kvalifisering til europaligaen.

Etter en drøy time fikk Tokmac Nguen drømmetreff. Han brøt et oppspill og avanserte noen skritt før han banket ballen i mål helt nede i hjørnet fra nesten 30 meter.

En hoderystende Per Kristian Bråtveit i Djurgården-målet kunne ikke gjøre noe for å hindre kalddusjen fra sin 26 år gamle landsmann.

Fredrik Ulvestad og Aslak Fonn Witry spilte også fra start for Djurgården.

Gamle kjente

Tokmac Nguen kom til den ungarske storklubben i fjor etter å ha vært i Strømsgodset det meste av sin seniorkarriere. Han spilte på topp sammen med en annen spiller som er kjent fra Eliteserien, Franck Boli, med fortid i både Stabæk og Aalesund.

De svenske kommentarene på Viasat sa et par ganger i 1. omgang at det virket som om Djurgården spilte den første av to kamper. Denne gangen er det snakk om bare en kamp på grunn av koronapandemien.

Etter å ha kommet under forsøkte Djurgården naturligvis å presse på utover i 2. omgang, men spillerne gikk seg ofte bort i et tettbefolket hjemmeforsvar. Derimot var Ferencvaros mer effektive i sitt spill.

Doblet

Etter et par gode Djurgården-muligheter gikk hjemmelaget på en effektiv kontring. Nguen ble flott spilt gjennom av Boli og scoret sikkert alene med Bråtveit. Etter sitt annet mål for kvelden hadde Nguen fått nok og ble byttet ut etter en drøy times spill.

Ferencvaros var ved blant andre Boli langt mer farlig i sine forsøk enn det Djurgården klarte å produsere. Blant annet var Bråtveit god da han stoppet et godt forsøk fra innbytteren Varga. Den norske målvakten fikk spissens kne rett i ansiktet i duellen.

Celtic med Mohamed Elyounoussi og Kristoffer Ajer på laget er neste motstander i 2. kvalifiseringsrunde. Da er det snakk om bortekamp i Glasgow.