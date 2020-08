Northug henter inn hjelp

Forrige torsdag ble den tidligere langrennsstjernen Petter Northug stoppet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 i Ullensaker. Farten ble målt til 168 kilometer i timen og førerkortet hans ble beslaglagt.

Politiet mistenker at han var ruspåvirket etter at en symptomtest ga utslag for det, og han ble tatt med for å ta blodprøve.

Senere fant politiet også det som beskrives som en mindre mengde narkotika under en ransakelse av Northugs bolig.

Northug ble ikke fengslet etter hendelsen.

Les også: Svensk kommentator: – Det er ikke synd på Northug nå



Får hjelp



Nyheten om råkjøringen og narkofunnet har blitt mye omtalt i norske og utenlandske medier.

Petter Northug kjørte en Jaguar F-TYPE, med 575 HK, da ble stoppet av politiet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nå melder TV 2 at kommunikasjonsbyrået First House bistår Northug. TV-kanalen skriver at First House er involvert i planleggingen av skilegendens kommunikasjonsstrategi i forbindelse med saken.

Hverken First House eller Northugs advokat Halvard Helle ønsker å kommentere opplysningene.

Les også: Venn av Petter Northug sliter med dårlig samvittighet



I kjelleren



Politiadvokat Silje Bergsholm opplyser at Northug vil bli avhørt i løpet av den nærmeste tiden, men vil ikke spesifisere akkurat når avhøret vil bli gjennomført.

Det var Northug selv som fortalte om hendelsen i et innlegg på Instagram fredag kveld.

«Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.» skrev Northug.

Advokat Halvard Helle har tidligere fortalt at skiprofilen har det tungt.

– Petter har det tøft nå. Han er i kjelleren, sa Helle til VG mandag.



Helle opplyste videre at Northug får nødvendig helsemessig oppfølging.

Les også: Ap reagerer på Rajas Northug-utspill

Petter Northugs advokat Halvard Helle. Ifølge TV 2 har skistjernen engasjert kommunikasjonsbyrået First House som hjelp framover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiet er tause



Tirsdag uttalte politiadvokat Karoline Ekeberg at politiet ikke vil si noe om eventuelle etterforskningsskritt som gjøres i saken.

«Jeg ønsker ikke å gi detaljer rundt hvilke etterforskningsskritt politiet har gjennomført eller skal gjennomføre, utover at vi etterforsker saken på ordinær måte for å belyse hva som har skjedd», skriver politiadvokaten i en epost til NTB.

Petter Northug har vært i problemer med politiet før. I 2014 ble han dømt til ubetinget fengsel for å ha fyllekjørt og krasjet luksusbilen sin like ved sin daværende bolig i Trondheim. Northug kom da tilbake og ble kongen av Falun-VM i 2015 og fikk folkets tilgivelse.