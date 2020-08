Mohamed Elyounoussi herjet da Celtic knuste KR Reykjavík

Moi fikk plass i startoppstillingen til skottene og takket for tilliten med solid spill og to scoringer på Celtic Park. I det som ble en transportetappe scoret den norske landslagsspilleren det første av i alt seks Celtic-mål.

Kristoffer Ajer, som var plassert på benken, fikk også se Odsonne Édouard og Christopher Jullien score hvert sitt mål før pause. Greg Taylor satte inn 4-0 i starten av 2. omgang, før Edouard økte til fem etter 72 minutter. I sluttminuttene fastsatte Moi resultatet til 6-0.

På grunn av coronasituasjonen spilles det kun én kamp i kvalifiseringsrundene, og det er kanskje like greit for KR Reykjavík, som var sjanseløse i Glasgow. Gjestene hadde kun en småskummel sjanse i første omgang, Den var det tidligere Lillestrøm- og Stabæk-spilleren Pálmi Rafn Pálmason som sto for. Ellers var det lite som satte Vasilios Barkas på prøve i Celtic-målet, med noen få unntak.

I neste runde venter vinneren av oppgjøret mellom svenske Djurgården og Ferencváros fra Ungarn.