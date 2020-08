Slik var Solskjærs første hele sesong som United-trener

11. august 2019, klokken 17.30 norsk tid, sesongåpnet Manchester United for første gang med Solskjær ved roret, i det som så ut til å være en tøff kamp mot Chelsea.

90 minutter med fotball senere hadde «de røde djevlene», anført av Marcus Rashford og Paul Pogba, sørget for en drømmestart for Solskjær med hele 4-0 over London-laget, som skulle være med å kjempe blant topp fire.

Men etter oppvisningen i sesongåpningen gikk det langt tråere for Solskjærs United, som med flere poengtap mot antatt svakere lag skapte press rundt nordmannens jobb.

Kunne fått fyken

3. desember 2019 hevdet tabloidavisen The Sun at Solskjær hadde fortalt spillerne sine at de måtte unngå tap de neste kampene mot Tottenham og Manchester City for at han skulle beholde trenerjobben, en påstand Solskjær sterkt tilbakeviste.

I første møte med Solskjærs forgjenger José Mourinho og Tottenham vant United 2-1. Seieren mot Spurs og i neste kamp mot City kan ha reddet Solskjær jobben. Foto: NTB scanpix

På banen skulle laget også slå knallhardt tilbake, og både i oppgjøret mot José Mourinhos Spurs og Pep Guardiolas City, vant Manchester United 2-1.

Det gjorde at Solskjær fikk kjøpt seg tid i sjefsstolen på Old Trafford, selv med et surt 0-2-tap rett før julaften, da David de Gea ga bort en gavepakke til bunnlaget Watford.

Etter tre nye Premier League-tap i januar, samt en ligacup-exit i semifinalen mot Manchester City, ble det igjen stilt spørsmål om Solskjær hadde det som skulle til for å lede Manchester United videre.

Redningsmannen Fernandes

29. januar 2020 ble Bruno Fernandes hentet inn fra portugisiske Sporting. Fra den datoen og ut tapte ikke Manchester United en eneste ligakamp resten av sesongen.

Den portugisiske midtbanemaestroen tok Premier League med storm, og med ny giv i laget ble det nok en seier i ligaen mot byrivalen City 8. mars. Det var lagets siste Premier League-kamp før coronaviruset stanset fotballen.

Bruno Fernandes ble raskt en favoritt i Manchester United-drakten. Laget gikk ubeseiret i Premier League med portugiseren på banen Foto: NTB scanpix

Da Premier League startet opp igjen i juni gikk nesten alt på skinner for Solskjærs lag. Den ene storseieren avløste den andre, og plutselig hadde laget heng på topp fire og jaktet Leicester og Chelsea på plassen foran.

Med et tett kampprogram så «de røde djevlene» slitne ut da sesongen begynte å dra seg mot slutten, men likevel kunne laget sikre spill i neste sesongs mesterliga med minst uavgjort mot Leicester i siste PL-runde.

Evig 3.-plass

26. juli er den seneste sesongavslutningen i Premier Leagues historie, men det er også datoen Manchester United sikret 3.-plassen i ligaen, da Solskjærs menn avsluttet med stil med 2-0-seier over Leicester.

Som i ligacupen stoppet også eventyret i FA-cupen i semifinalen. På sitt fjerde forsøk for sesongen klarte endelig Chelsea å tukte Solskjærs lag, men United var fortsatt med i europaligaen.

Etter å ha slått Ståle Solbakkens København i kvartfinalen sa det imidlertid på ny stopp i en semifinale, denne gang mot Sevilla. Manchester United ble dermed første lag som er slått ut i semifinalen i ligacupen, FA-cupen og europacupen samme sesong.

Sesongen endte uten trofeer for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, men med den sterke rekken med kamper uten tap på våren og sommeren, samt plass i mesterligaen neste sesong, har Solskjærs etter alle solemerker skaffet seg arbeidsro.