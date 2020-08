Hareide bekrefter at han blir ny RBK-trener

Hareides bil rullet inn på Lerkendal tirsdag ettermiddag. Der ble han møtt av et stort pressekorps, og 66-åringen svarte villig på spørsmål om både egen helse og kontraktsforhandlingene med Rosenborg.

Den kommende RBK-treneren utelukker ikke at han kan være i gang før 1. september, som tidligere var datoen han hadde meldt seg klar til etter en kneoperasjon.

– Det kan bli før 1. september nå, sa Hareide til pressen og mer enn antydet oppstart allerede neste uke.

Helsen skal også være i orden, og på spørsmål om hvordan det går med kneet, svarte 66-åringen «det går fint».

På spørsmål om hvorfor han ønsker å bli trener igjen for trønderklubben han sist trente i 2003, røpet Hareide at han har fått andre trenerhenvendelser.

– Det har vært andre henvendelser, én senest i går. Rosenborg er en klubb som har ting på stell, jeg kjenner byen, klubben og hadde det bra sist jeg var her, sa han.

Bekreftet enighet

Tidligere tirsdag bekreftet trenerveteranen til NRK at han har kommet til enighet med Rosenborg, og at han overtar trenerjobben på Lerkendal.

– Det var vel offentlig allerede i går, sa 66-åringen.

Også overfor Dagbladet , Adresseavisen og VG bekreftet Hareide at han var på vei til Trondheim for å signere avtalen. Da han ankom Lerkendal bekreftet han på nytt at det bare er pratiske detaljer som gjenstår før den er i boks.

Dermed tyder alt på at 66-åringen presenteres som RBKs nye trener på Lerkendal senere tirsdag. Det er legenden Nils Arne Eggen glad for.

– Det er et godt valg. Han er erfaren og har vært i Rosenborg før. Han har veldig mye av den filosofien som Rosenborg har. Jeg er glad for at Åge har sagt ja, sier han til VG.

– Nils er en klok mann så han har sikkert rett i det, var tilsvaret fra Hareide.

Kneoperert

Den tidligere danske landslagssjefen har vært RBKs førstevalg som erstatter for Eirik Horneland, og trenerprofilen har selv vært tydelig på at han har ønsket seg jobben.

Kneoperasjonen til Hareide har skapt usikkerhet rundt når han kunne være aktuell for en ny trenerjobb og derfor har ansettelsen som ny RBK-trener drøyet.

Trond Henriksen har ledet Rosenborg siden arbeidsforholdet med Eirik Horneland ble avsluttet tidligere denne sesongen. RBK har tidligere kommunisert at Henriksen leder laget ut sesongen, men nå ser det ut til at han fortsetter som assisstenttrener.

At Henriksen og de andre i trenerstaben er med videre har Hareide tro på.

– Jeg regner med at vi fortsetter med dem som er her.

Vender tilbake

Hareide har en fortid i Rosenborg. Han ledet klubben til serie- og cupgull i 2003, men sluttet samme høst for å bli Norges landslagssjef.

Rosenborg er nummer fire i Eliteserien etter 14 spilte kamper. 14 poeng skiller opp til ligaleder Bodø/Glimt. Neste torsdag skal trønderklubben spille kvalifisering til høstens europaliga. Motstander er islandske Breidablik, og kampen går på Lerkendal.

Åge Hareide har tidligere vært trener i Molde, Helsingborg (to perioder), Brøndby, Örgryte, Viking og Malmö. I tillegg har han ledet det norske og danske landslaget.

