Riiber etter fallet i Midtstubakken: – Skaden har ikke satt meg tilbake

Det var på en måte hell i uhell da kombinertprofilen Jarl Magnus Riiber falt under hopptrening i Midtstubakken i Oslo i midten av juni. 22-åringen slapp unna alvorlig skade, men måtte se langt etter hopptrening de neste månedene.

Da NTB møtte han på Olympiatoppen mellom treningsøktene forrige uke, hadde det gått to måneder siden fallet. Men skaden har ikke satt han fysisk tilbake, beroliger han alle som fryktet en redusert Riiber til sesongstart.

– Hittil har jeg trent som vanlig uten å hoppe på ski. Jeg er veldig glad i å hoppe mye, det gjør at jeg føler meg robust til en lang vinter. Så jeg må ta igjen en del hopping til høsten for å føle meg solid nok til vinteren, sier Riiber.

Smertene er på vei bort

Skaden oppsto da verdens beste kombinerthopper hoppet for langt i Midtstubakken på grunn av oppdrift.

– Da ble det litt for god fart med litt for gode forhold. Jeg hoppet for langt, rett og slett, og landet ikke helt optimalt med tanke på kneet. Høyre kne fikk en voldsom overkompresjon og alle scener og det som er rundt kneet fikk seg en skikkelig strekk.

Smertene er på vei bort, men han sier han merker at han ikke må utfordre kneet i visse posisjoner.

De to siste sesongene har Riiber vært i en klasse for seg og vunnet verdenscupen med god margin. På spørsmål om hva han gjør for å holde avstanden til konkurrentene svarer han at han ser på hva slags trening som har gitt gode resultater tidligere. Han tror det fører til at han gjør det som trengs, og ikke mye annet tull, som han selv kaller det.

– Det er et lite prosjekt i år, å gjøre de tingene som påvirker resultatet til slutt.

– Man kan trene så mye langrenn man bare vil, men hvis det går på bekostning av spensten så er det ikke gullmiksen.

Ikke så god til å slappe av

Men er det en ting han ikke er god på, så er det å ta det rolig.

– Jeg har vært toppidrettsutøver så lenge jeg kan huske. Jeg har hatt motivasjonen siden jeg var liten, og spist riktig. Det har alltid bodd en 24-timersutøver i meg, sier Riiber som så forteller hva han ikke er så god til.

– Det vanskeligste er å slippe meg ned, ta en hamburger og kose meg en uke på ferie. Det synes jeg er vanskelig og er noe jeg jobber med å bli bedre på. Det tror jeg er bra på sikt, at man ikke er for mye i den bobla.

Men tross problemer med å slappe av føler den nybakte pappaen (ble far i mai) at han har fått den ferien han skal ha i sommer.

– Jeg fikk en liten ufrivillig ferie da jeg ble skadd, også fikk jeg to uker på slutten av fellesferien med dama, ungen og besteforeldre. Så jeg har fått min dose ferie, egentlig.

Dersom omstendighetene tillater det åpner kombinertløpernes sesong i finske Ruka 26. november. VM i Oberstdorf er planlagt i februar/mars.