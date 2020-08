Schulze avgjorde på overtid - Start vant 2-1 mot VIF

Det så ut som det skulle gå mot poengdeling i Kristiansand da Start og Vålerenga avsluttet den 14. serierunden mandag. Men etter en høydramatisk avslutning på kampen var det hjemmelaget som stakk av med alle poengene.

Eirik Schulze ble tomålsscorer og den store helten da han tre minutter inn i overtiden fastsatte sluttresultatet til 2-1.

– Det var helt ellevilt. Det var nesten litt uvant at det er vi som vinner på slutten og ikke gir vekk poeng. Det var utrolig deilig, sa Start-helten til Eurosport etter kampen.

Benjamin Stokke utlignet for VIF etter 75 minutters spill, men hovedstadslaget måtte likevel reise tomhendt hjem til Oslo.

Selv om Start ligger under streken har de vist seg å være vanskelige å slå, spesielt på hjemmebane. Ikke siden 0-5-tapet for Odd 27. juni har Start tapt i Kristiansand. Det var i den fjerde serierunden.

Ingen tvil hvor skoen trykker

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo hadde sett sitt lag presse på for scoring uten å få uttelling gjennom store deler av kampen. Han er ikke i tvil om hvor skoen trykker for Vålerenga.

– Utfordringen til Vålerenga er å score mål, sa Fagermo til Eurosport etter kampen.

– Derfor kan vi tape sånne kamper, selv om vi spillemessig er overlegne. Jeg tror vi hadde over 60 prosent i ballinnehav, men det hjelper ikke når vi ikke bryter igjennom og er farligere i 16-meteren til Start. Men sånn har egentlig denne sesongen vært, sa en skuffet VIF-trener

Tam innledning

Etter en forholdsvis tam innledning på kampen var det hjemmelaget som tok føringen etter 23 minutters spill.

Fra rundt 20 meters hold, med strak vrist, lagde Schulze et kremmerhus bak gjestenes keeper Kristoffer Klaesson. VIF-keeperen hørte bare susen av kula på vei inn i nettmaskene.

Tross flere store Vålerenga-sjanser var fulltrefferen nok til å sørge for at Start gikk til pause med ledelse.

Schulze hadde muligheten til å doble ledelsen da Start ble tildelt straffespark to minutter etter hvilen, men Klaesson kastet seg riktig vei og reddet 27-åringens forsøk. Lite visste Schulze om at han likevel skulle bli den store helten.

Scoret med ryggen

Etter at Start tok ledelsen handlet det meste om Vålerenga. Gjestene presset og presset, men det ville seg ikke før det gjensto et kvarter av kampen. Da hadde VIF-trener Dag-Eilev Fagermo satte innpå Bård Finne og Benjamin Stokke. Og det var de to innbytterne som sammen sørget for utligning.

Finne sendte av gårde et skudd som traff ryggen til Stokke. Ballen skiftet retning og Start-keeper Jonas Deumeland kunne lite gjøre da ballen dalte ned i motsatt hjørne. VIF presset på for nok en scoring og trodde de hadde at Oldrup Jensen hadde sikret tre poeng da han stanget ballen i nettet på overtid. Men linjedommeren var tidlig oppe med flagget og markerte for offside.

I stedet var det Start og Schulze som gikk i angrep og fikk full uttelling.

– Man går og tenker på straffebommen, men må samtidig fokusere resten av kampen på å prøve å komme seg inn i boksen. Så datt ballen ned og da var det bare å sette den, sa Schultze om den avgjørende scoringen.

I neste runde møter Start serieleder Bodø/Glimt borte, mens Vålerenga får besøk av Sandefjord.