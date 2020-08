NRK: Hareide presenteres som RBK-trener tirsdag

Hareide har vært RBKs førstevalg som erstatter for tidligere trener Eirik Horneland, og trenerprofilen har selv vært tydelig på at han er interessert i jobben.

Nå hevder NRK å vite at partene har kommet til enighet.

Hareide sa så sent som i forrige uke til Adresseavisen at han regnet med å være klar for å jobbe igjen i begynnelsen av september. 66-åringen har vært gjennom en kneoperasjon, og det har skapt usikkerhet rundt når han kunne være aktuell for en ny trenerjobb.

I det samme intervjuet gikk Hareide langt i å bekrefte at partene nærmet seg en enighet. Nå skal trenerprofilen være klar for RBK, men ifølge statskanalen er det usikkert når han begynner i jobben.

Trond Henriksen har ledet Rosenborg siden arbeidsforholdet med Eirik Horneland ble avsluttet tidligere denne sesongen. RBK har tidligere kommunisert at Henriksen leder laget ut sesongen, men nå tyder alt på at Hareide inntar manesjen i god tid før det.

Hareide har en fortid i RBK. Han førte klubben til serie- og cupgull i 2003, men sluttet samme høst for å bli Norges landslagssjef.