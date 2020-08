Skiforbundet stresser ikke med Northug-møte: – Skal ta en grundig evaluering

Etter at Northug ble stoppet i fartskontroll sist torsdag, og politiet samme kveld fant narkotika i den tidligere skistjernens bolig, har langrennssjefen fått mye å tenke på.

Hvordan skiforbundet skal forholde seg til sponsoravtalen de inngikk med Northug i august 2019 er en av mange problemstillinger som må drøftes internt.

Til NTB forteller Bjervig at han så langt ikke har vært i kontakt med Northug selv, men at han var i prat med Northug AS før saken ble offentliggjort. På spørsmål om når et videre møte med Northug-teamet kan holdes, sier Bjervig at det kan drøye.

– Det skjer når den tiden passer seg. Dette er en såpass fersk sak, så vi skal bruke tid på å ta en grundig evaluering.

– Skal opp og videre

Bjervig er klar på at det er mange ting forbundet må vurdere, blant annet Northugs ve og vel.

– Det er flere vurderinger her. Det ene er de handlingene Petter har gjort nå, som vi ikke kan stå inne for, men samtidig er det en person i dette her som også skal komme seg opp og videre. Så det er en grundig vurdering vi må gjøre, sier langrennssjefen.

På spørsmål om hvordan skiforbundet kan og allerede bidrar til å hjelpe idrettsprofiler med endt karriere, peker Bjervig på at de tilbys medisinsk oppfølgning fra Skiforbundets helseteam og at det også tilrettelegges for at utøverne kan drive med studier mens de er aktive.

Profesjonelle folk rundt seg

Etter at skikarrieren til Northug var over, ble langrennssjefen blant annet betrygget ved Northugs oppstart av eget selskap og hans samarbeid med TV 2.

– Vi var veldig glade da Northug ga seg på ski, etablerte Northug AS og hadde profesjonelle, flinke folk rundt seg der, sier Bjervig og fortsetter:

– Og også det engasjementet han hadde og har i TV 2, med en stor profesjonell organisasjon i ryggen. Det var en type trygghet på at han hadde kommet seg videre fra skikarrieren, så det var jeg veldig glad for.

Avtalen mellom Norges Skiforbund og Northug strekker seg fram til april 2022. Sykkellaget Uno X har allerede sagt opp sin utstyrsavtale med Northug. Andre sponsorer sitter på gjerdet.