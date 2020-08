Glesnes om livet i MLS-bobla: – Vi ble lovet ganske mye vi ikke fikk

– Da vi fikk beskjeden om at sluttspillet skulle bli spilt i Florida, var det jo nesten ikke noe smitte der. Og så ble delstaten plutselig et av hotspotene i USA. Da ble folk mer bekymret. Jeg skal være såpass ærlig å si at jeg trodde det kom til å bli avlyst med tanke på all smitte.

Det sier Philadelphia Union-spiller Jakob Glesnes til NTB, bare en drøy uke etter at hans lag tapte 1-2 for Portland Timbers i semifinalen i «MLS is Back-turneringen».

Midtstopperen forteller at det var merkelige scener som utspilte seg tidlig i «bobla» i Orlando.

– Da vi reiste ned var det to lag som fikk mye smitte. Det var ganske spesielt da flere av de smittede spillerne sto i heisen med oss for å hente mat i lobbyen på hotellet. Da var jeg og de fleste andre ganske bekymret. Men da de dro hjem, følte de fleste seg mye tryggere, sier han.

– Var det mye som skjedde mens du var i Orlando som mediene ikke har skrevet om?

– Vel, vi ble lovet ganske mye som vi ikke fikk. Det ble sagt at vi kunne spille golf, dra ut for å fiske og gjøre mye annet utenfor hotellet. Vi fikk vel til én golftur i starten før alt ble stengt ned, sier den tidligere Godset-spilleren og ler.

Ganske like dager i bobla

Han påpeker at opplegget ble greit til slutt. De fikk bruke bassenger og andre fasiliteter på hotellene, men under strenge regler.

– Det ble veldig mange timer på hotellrommet i løpet av de fem ukene. Det var selvfølgelig kjedelig, selv om det var forståelig med tanke på all smitte i området. Dagene var ganske like – trene, spise, være på rommet. Jeg ble godt kjent med Netflix og TV 2 Sumo, sier han.

26-åringen spilte én hel kamp i turneringen, i 2-1-seieren over Inter Miami. Utenom det var han på banen i bare 116 av 540 mulige minutter.

– Det hjalp ikke så mye for spilletiden at jeg dro hjem i slutten av mai. Jeg fikk beskjed om at det kunne få konsekvenser. Men jeg angrer ikke, jeg hadde ikke sett familien på ni uker da. Jeg er glad for at klubben lot meg gjøre det, sier han.

Møtt flere superstjerner

– Det var kjedelig å sitte på benken, men samtidig var jeg klar over situasjonen da jeg valgte å dra hjem. I tillegg er det tøff konkurranse på stopperplassen. Laget gjorde det godt i turneringen, så jeg forstår at det ikke ble mer spilletid enn det det ble.

Det har blitt fem kamper, ett mål og tre gule kort for Glesnes i USA. På spørsmål om de største forskjellene fra Eliteserien til MLS, svarer 26-åringen:

– Det er veldig mange gode offensive spillere her i USA. Det går veldig fort når det først går fort. Det er jo også noen store navn her som besitter store kvaliteter.

– Hvem er de beste du har møtt?

– Carlos Vela har vært i en klasse for seg selv. Han er den desidert beste. Så har det også vært gøy å møte Nani og Giuseppe Rossi. De begynner å dra på årene, men de er gode, altså.

Mange kamper på kort tid

21. august spiller Philadelphia-laget sin første kamp når grunnspillet gjenopptas, borte mot New England Revolution. De skal spille seks kamper fram til 12. september. Det ble med andre ord lite hvile etter semifinalen i MLS-turneringen. Og Glesnes har det som plommen i egget i sin nye klubb i USA.

– De første kampene blir med korte buss- og flyturer, for å redusere all mulig smitte. Jeg stortrives her borte og har ikke tenkt noen ting på å komme meg tilbake til Norge.