Bayern München ga Barcelona sjokkbehandling på vei til CL-semifinale

Det var to av verdens mest meritterte klubber som møttes for tomme tribuner i Lisboa, i en turnering de har vunnet fem ganger hver, men den tyske klubben delte ut sjokkbehandling som minnet om den Brasil fikk av Tyskland i VM-finalen i 2014.

Da rant målene inn i en sjokkartet første omgang, og det gjorde de også fredag, selv om Barcelona en stund var med på moroa offensivt.

– Vi hadde det veldig moro i dag. Det spiller ingen rolle hva motspillerne heter. Selvsagt er Barcelona et spesielt lag, så vi måtte være enda mer aggressive enn vanlig, sa tomålsscorer Thomas Müller til BT Sport.

– Jeg takker for trofeet som kampens spiller, men vi har 12 eller 15 mann som fortjente det. Vi spiller med så stor intensitet at det er vanskelig å slå oss.

Thomas Müller (2), Ivan Perisic og Serge Gnabry scoret for Bayern i første omgang. Barcelona trengte hjelp for å få ballen i mål og fikk det fra David Alaba. Etter pause skapte Luis Suárez ny spenning, men nye Bayern-mål signert Johsua Kimmich, Robert Lewandowski og Philippe Coutinho (2) sørget for sjokksifrene.

Bayern München knuste Chelsea i åttedelsfinalen, og vinneren av lørdagens kamp mellom Manchester City og Lyon har grunn til å frykte semifinalen.

Målshow

Moroa startet før det var spilt tre minutter, da Perisic stormet fram på venstresiden og la inn. Müller tok ned ballen og spilte lekkert vegg med Robert Lewandowski før han styrte ballen inn i lengste hjørne.

Ledelsen varte bare fire minutter. Jordi Alba ble spilt fram på venstresiden og prøvde å finne Suárez inne foran mål. Alaba kastet seg fram for å hindre at ballen nådde uruguayaneren, og sleivet den i stedet i eget mål via keeper Manuel Neuer.

Barcelona kunne ha tatt ledelsen etter den heldige utligningen. Neuer reddet alene med Suárez, mens et frisparkinnlegg fra Lionel Messi sneiet luggen på flere Barcelona-spillere og endte i stolpen. Messi hadde også et farlig raid der avslutningen var for dårlig, men så grep Bayern-spillerne taktstokken for alvor og avslørte nådeløst Barcelonas defensive svakheter.

I det 22. minutt spilte Gnabry fram Perisic, som suste fram på siden og satte inn 2-1 fra spiss vinkel. Ballen traff foten til Clément Lenglet og utmanøvrerte keeper Marc-André ter Stegen.

Fantastisk

Fem minutter senere økte Gnabry selv etter et fantastisk Bayern-angrep der han ble sendt gjennom av Leon Goretzkas frekke flikk i bakrom.

Tre minutter senere var kampen punktert da Müller snek seg inn foran en motspiller og styrte inn Joshua Kimmichs presise innlegg fra høyre.

Suárez tente en gnist av håp da han reduserte etter å ha vendt bort Jérôme Boateng, men resten av kvelden tilhørte Bayern München. Kimmich satte inn 5-2 etter Alphonso Davies' fantastiske raid til og langs dødlinja og nesten ferdigscorede pasning.

Lewandowski nikket inn 6-2 på innlegg fra innbytter Coutinho, som deretter scoret kampens to siste mål.

Endringer

Bayern kan være på vei mot en ny mesterligatriumf, mens kampen ganske sikkert betyr at Quique Setiens tid som Barcelona-trener er over.

– Jeg har det vondt nå, det har vi alle. Vi kan ikke hevde oss på denne måten. Vi trenger endringer i klubben, og ikke bare spillerne, men jeg vil ikke peke på noen, sa forsvarskjempen Gerard Piqué til Movistar.

– Vi må endre dynamikken, for vi traff bunnen i dag. Vi må stole på at folk vil gjøre det rette.