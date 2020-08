PSG snudde alt i ellevilt sluttminuttdrama

Lille Atalanta fra Bergamo var bare minutter unna en plass i semifinalen etter at de ledet 1-0 med sekunder igjen av ordinær tid etter scoring av Mario Pasalic i 1. omgang.

Men to kjappe scoringer av Marquinhos i det 90. minutt og Eric Maxim Choupo-Moting på overtid fikset biffen for den franske giganten.

Byen Bergamo med rundt 120.000 innbyggere var svært hardt rammet av coronaviruset i vinter, og en semifinaleplass til byens fotballhelter kunne blitt en gave til befolkningen.

Det så lenge ut som matchvinnerscoringen kom av en kroat midtveis i 1. omgang. Det var spilt nøyaktig 26 minutter da Atalanta fortjent tok ledelsen. Laget hadde igjen flyttet opp mye folk, og Chelsea-utlånte Mario Pasalic var mannen som skrudde ballen rundt og forbi PSG-keeper Keylor Navas. Det var Pasalics tredje mål i årets mesterliga. Duvan Zapata hadde målgivende.

Bergamo-laget er omtrent blitt Fotball-Europas kjæledegger etter at de hadde tatt seg helt til kvartfinalen som solid underdog. Kvartfinalen ble spilt på nøytral bane i den portugisiske hovedstaden Lisboa, og italienerne gikk respektløst til verks.

Atalanta er det første debuttantlaget som har tatt seg til kvartfinale siden Leicester gjorde det samme i sesongen 2016/2017. Det kunne ha blitt en plass i semifinalen også, men ble det ikke.

Mot slutten raknet det for dem.

Åpnet stygt

Atalanta ble nummer tre i Serie A sist sesong, og de åpnet årets mesterligasesong med stygge 0-4 mot Dinamo Zagreb. Etter hvert løsnet det. Kanskje lå det litt i lufta at Atalanta skulle vinne. Motstander PSG hadde aldri vunnet mot et italiensk lag i mesterligaen før onsdag.

PSG hadde heller ikke annen historikk med seg. De var i kvartfinalen for første gang siden 2015/2016-sesongen, og siste gang de var i semifinalen var helt tilbake i 1994/1995-sesongen.

Nå klart de det igjen.

Det var spilt nærmere 90 minutter da Marquinhos scoret etter et forabeid av Neymar. Braslianeren fikk ballen på bakerste og sendte den inn i feltet der Marquinhos dulkket og fikk ballen over streken.

To minutter på overtid kom 2-1-scoringen, og denne gangen var det Eric Maxim Choupo-Moting sin tur. denne gangen var det innbytter Kylian Mbappe som var nest sist på ballen.

Mange bom

PSG var favoritter på forhånd, men de mønstret et lag uten flere av stjernene. Angel di Maria, Marco Verratti og Layvin Kurzawa var ikke med, og Kylian Mbappé startet på benken. Han ble byttet inn med halvtimen igjen.

Mye ansvar ble lagt på Neymar, men heller ikke kunne utgjøre underverker alene. Dessuten lyktes han ikke foran mål i starten på kvelden.

Han bommet alene med keeper Marco Sportiello etter fire minutters spill. Da han skulle bredside ballen forbi keeper kom et sleivspark av de sjeldne med høyrefoten, og det endte opp utenfor og i ingenting.

Neymar hadde også en god mulighet like i etterkant av Atalantas 1-0-scoring uten at det ble mål. Avslutningen gikk utenfor etter en flott enkeltmannsprestasjon av brasilianeren. Fire minutter før 1. omgang var over brente han sin sjanse nummer tre. Denne gangen skjøt han langt utenfor med venstrefoten.

Til slutt lyktes han likevel da han var nest sist på utligningsmålet til 1-1.

Og da det ble 2-1 og seier var kampens tidligere bommer glemt.

Nå er det semifinale neste for Neymar og resten av PSGs sterke mannskap.