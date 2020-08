Landslagstrener Iversen: – Det blir ingen normal sesong for Ingvild

– Når det gjelder spørsmål om sesongen, så må vi bare vente og se hvordan det går. Det begynner å bli lang tid, om ikke akkurat uten trening, så i hvert fall mindre og mer alternativt enn vanlig, og vi kan i hvert fall slå fast at det ikke blir noen normal sesong på henne. Det kan vi si allerede nå. Hvis ting går på skinner og uten uhell framover, tror jeg at hun kan gå en god del gode skirenn litt utpå året, sa Iversen til NTB under Blinkfestivalen sist uke.

Der var ikke 29-åringen fra Gjøvik. Hun pådro seg et nytt tretthetsbrudd i slutten av juli. Det var hennes andre på kort tid, og kom bare en måneds tid etter at hun var tilbake i trening igjen etter det første tretthetsbruddet i mars.

– Ingvilds nye tretthetsbrudd henger sammen med den krevende balansen mellom trening og restitusjonsfaktorer som ernæring, hvile og søvn. Vi vet at utøvere som i perioder ikke er tilstrekkelig fokusert eller påpasselig med denne balansen er i risiko for stressfrakturer, sier Øystein Andersen, som er medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget, het det fra landslagslege Øystein Andersen om Østberg i pressemeldingen i 26. juli.

Usikker prognose

Iversen sier at situasjonen er den samme som den var etter det første bruddet.

– Hun er i opptrening slik hun var for noen måneder siden. Hva hun gjør og hvor lenge det varer har jeg ingen formening om. Det må du ta med det medisinske teamet. Det er de som styrer hennes rehabilitering.

– Jeg har ikke peiling på hvor lang tid det tar før hun er tilbake i normal trening. sier landslagstrener Iversen til NTB.

– Hva sier hun selv når du snakker med henne?

– Jeg synes at hun tar det overraskende offensivt og positivt. Jeg er redd for at hun skal bli lei seg og deppet og at tanker om at alt rakner dukker opp, men slik er det ikke. Hun er offensiv og på.

Utfordringer i vente

Iversen er klar på det er flere utfordringer i vente. Han sier at det er vanskelig å legge opp en formkurve når du ikke vet hva som kommer.

– Men hun har såpass mye utholdenhetstrening i seg at det ikke skal mye til for å trene seg opp til god form. Vi kan ikke forvente en sesong der hun går fort fra 1. desember til 1. april. Den tanken håper jeg hun har skrinlagt. Jeg tror mer på at det går an for henne å gå noen skirenn fort etter jul og kanskje ha en plan om å spisse formen inn mot VM. Hvor realistisk dette er vet vi ikke før om et par måneder.

Landslagstreneren sier at det ikke er slik at Østberg nødvendigvis gjorde noen feil da hun startet opptreningen etter det første bruddet.

– Hun fulgte planen, og ting gikk på skinner. Over tid har hun strukket strikken litt langt. Det ligger antakelig ikke det at hun ikke har gjort noen feil nå.