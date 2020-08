Solskjærs United vant europaligaduellen mot Solbakkens FCK

Manchester United skulle få en langt tøffere kamp enn ventet mot Ståle Solbakkens FCK, som imponerte både med spill og sjanser i løpet av kampens 90 ordinære minutter.

Men i ekstraomgangene ble det for tøft for danskene, spesielt etter at Bruno Fernandes endelig fikk sjansen på straffespark rett etter at 1. ekstraomgang var i gang.

Bruno Fernandes var sikker fra straffemerket som så mange ganger før i United-drakt, og «de røde djevlene» kunne fort økt ledelsen i løpet av ekstraomgangene, men FCK-keeper Karl-Johan Johnsson var i det umulige hjørnet.

Med 1-0 er uansett Manchester United videre til semifinalen, der vinneren av tirsdagens kvartfinale mellom Wolverhampton og Sevilla venter. I den andre semifinalen skal Inter møtte enten Sjakhtar Donetsk eller Basel. Italienerne slo ut Leverkusen i mandagens andre kvartfinale.

For FCK er europaeventyret over for denne gang, men Solbakken har nok av grunner til å være stolt av sine gutter, som tidvis briljerte i mandagens kvartfinale.

Cologne, Tyskland 20200810. Manchester United trener Ole Gunnar Solskjær og FC København trener Ståle Solbakken hilser før kveldens Europa League kamp på Rhein-Energie-Stadium i Cologne. Foto: Federico Gambarini/DPA / NTB scanpix Foto: Federico Gambarini/dpa / NTB scanpix

FCK åpnet best

Danskene hadde ingen planer om å gi seg uten kamp og åpnet kampen best. Etter 13 minutter var Mohamed Daramy noen små centimeter unna å gi FCK ledelsen. 18-åringen nådde akkurat ikke fram etter fint fremspill av Pep Biel.

Fem minutter senere var Daramy farlig frempå igjen, men forsøket til unggutten gikk i blokka før en veldig farlig retur falt til Jens Stage. Midtbanespilleren fikk ikke ordentlig klem på avslutningen som ble stoppet av Paul Pogba rett foran mål.

FCK hadde kanskje fortjent bedre, og etter 22 minutter så laget ut til å bli straffet for sløsingen da dommer Clément Turpin pekte på straffemerket. Men etter en sjekk med videodømming viste det seg at flere United-spillere sto i offside før straffesituasjonen.

Idet kampen gikk inn i det 45. minutt satt ballen i nota for Manchester United, men nok en gang endret videodømming på utfallet. Mason Greenwood viste seg å være i hårfint offside før han banket ballen i stolpen og inn.

Store prestasjoner

FCK var ikke ferdig med å imponere med gode angrep, og etter 65 minutter fikk innbytter Bryan Oviedo en kjempemulighet etter at Rasmus Falk hadde lurt United-forsvarerne trill rundt med en helfrekk hælflikk.

Danskene vartet opp med flere gode prestasjoner, også defensivt, og etter 84 minutter skulle lagets svenske keeper Johnsson vise seg fram med en feberredning. Skuddet til Martial var godt, men redningen til Johnsson var enda bedre.

FCK forsvarte seg med alt de kunne mot slutten av den ordinære tiden og Victor Nelsson stoppet Martial på vei gjennom på overtid av 2. omgang. Dermed var det klart for ekstraomganger.

Der seiret Solskjærs United til slutt takket være straffesparket til Fernandes.