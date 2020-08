Sist uke ble det kjent at langrennsstjernen Ingvild Flugstad Østberg har pådratt seg et nytt tretthetsbrudd i foten. Det første tretthetsbruddet kom i mars.

Østberg kan dermed ikke være med i rulleskirenn før den nye langrennssesongen, og det vil ta tid før 29-åringen er tilbake i normal trening.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier til VG at han gleder seg til den dagen Østberg kan trene sammen med resten av landslaget igjen.

– Det er ikke verst for meg, det er verst for henne. Med de forutsetningene og ambisjonene hun har, for så å få ødelagt om ikke hele, så i alle fall store deler av sesongen … Jeg føler virkelig med henne. For meg som trener er det et savn å ikke ha henne med på samling. Hun bidrar jo veldig mye. Det vil også være et svekket lag til vinteren hvis hun ikke er med og går skirenn, sier han til avisen.

Krevende balanse

Landslagstreneren omtaler Østberg som «utrolig tålmodig» og «offensiv».

Landslagstrener Ole Morten Iversen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Det ene er at det er kjipt å være i denne situasjonen. Det andre er at treningen hun gjør, er veldig kjedelig. Det er mye sykling inne, styrketrening og litt stakeergometer. Men hun ser ikke sånn på det, som kjedelig. Hun er fornøyd med at hun får lov til å gjøre det, sier Iversen.

Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget, sa følgende om det nye bruddet til Østberg sist uke:

– Ingvilds nye tretthetsbrudd henger sammen med den krevende balansen mellom trening og restitusjonsfaktorer som ernæring, hvile og søvn. Vi vet at utøvere som i perioder ikke er tilstrekkelig fokusert eller påpasselig med denne balansen er i risiko for stressfrakturer.

– Skal gjøre det jeg kan for å komme gjennom dette

Østberg beskrev selv situasjonen som veldig kjedelig.

– Jeg skal gjøre det jeg kan for å komme meg gjennom dette. Over tid har ikke balansen mellom trening, hvile og ernæring vært optimal, sa Østberg.

Verdenscupen i langrenn skal etter planen starte i finske Ruka i slutten av november.

Østberg fikk startnekt på begynnelsen av fjorårets sesong ettersom hun ikke oppfylte kravene til skiforbundets helseattest. Hun ble friskmeldt i tide til Tour de Ski, hvor hun tok en sterk tredjeplass sammenlagt.