Skipresident Røste inn i FIS' koronagruppe – har mandat til hastevedtak

Røste er med i det som har fått det engelske navnet «Covid-19 Support Group».

– Gruppen består av alle renndirektørene, og vi «møtes» én gang i måneden. Der sitter også alle avdelingslederne i Det internasjonale skiforbundet (FIS), og så er det vi fem fra FIS-council (styret) hvorav én er oppnevnt for langrenn, og det er meg. Det er også en fra hopp, kombinert, alpint og fristil/snowboard, sier Røste til NTB.

Røste har denne uken vært til stede under Blink-festivalen i Sandnes. Han forteller om jobben som legges ned foran sesongen som venter.

– Vi har laget en covid-19-plan, og det som ligger i bunnen er at vi skal prøve å sikre den planlagte terminlisten innenfor nødvendige smittevernrutiner. Vi skal sikre smittevernhensyn for løpere, støtteapparat, media, publikum (om det blir åpning for det) og alle andre berørte grupper.

Plan A

Røste mener FIS er mye bedre forberedt nå enn de var da samfunnene ble stengt ned i midten av mars. Han sier at alle er forberedt på tilpasninger.

– Senest sist onsdag kom meldingen om at alpinåpningen i Sölden i oktober er flyttet fram en helg, fordi man da har mulighet til å stenge hele anlegget hvis det er nødvendig, slik at anlegget blir lukket. Det blir ingen andre der. Uken etter hadde det vært vanskeligere, forklarer Røste.

Gruppen har også sett på andre mulige tilpasninger.

– Vi ser sett på eventuell reduksjon av støtteapparat, kvoter og kanskje å skille renn for menn og kvinner. Det gjelder for gjennomføring av «plan A» med begrensninger.

Avgjørelser kan bli fattet raskt med et minimum av byråkrati om det kreves at plan A må fravikes.

– Vi har mindre grupper med delegert ansvar som kan ta raske avgjørelser uten at styre og grenkomiteer må samles. Gruppene kan ta avgjørelser på kort varsel.

Fleksible

Røste understreker at de ikke kan sette to streker under svarene på dette tidspunktet. Han poengterer at alle ledd er nødt til å være fleksible.

– Det viktigste er at vi får gjennomført en konkurransesesong og får vist dette på TV. Vi håper at det lar seg gjøre så normalt som mulig, og er ikke det mulig, tror jeg alle er innforstått med at det må gjøres tilpasninger. Det enkleste er at det blir som her under Blink-festivalen, et arrangement uten publikum. Det er ikke ønskelig, men blir det slik, så blir det slik, fastslår Røste.

Han minner om at det fortsatt er seks måneder til det for eksempel er planlagt et ski-VM i Oberstdorf i Tyskland. Han mener det er for tidlig å være for kategorisk både i den ene og annen retning.

– Vi må også se på tilpasninger til terminlisten når det gjelder røde og grønne land og hvor man reise uten restriksjoner. Kan man lage flere konkurranser i samme region? Det er vi forberedt på å ta raske avgjørelser for.

– Kan Norge få et utvidet ansvar for å arrangere renn?

– Vi har sagt at vi er fleksible og åpne for å arrangere flere renn om det er ønskelig. Slik tror jeg mange tenker. Ikke bare Norge.