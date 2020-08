Hareide: – FCK har alt å vinne. Det gjør kampen mot United veldig interessant.

– Manchester United er store favoritter. Det er veldig overraskende hvis FCK slår United på nøytral bane. Når Solskjær og co. setter på fullt batteri har de enkeltspillere som er veldig gode og som ofte avgjør kamper, sier Åge Hareide.

Ivrig fortsetter han:

– FCK har en god defensiv organisering, men spørsmålet er om det holder. Jeg har mine tvil. Men det at de har alt å vinne gjør kampen veldig interessant.

2006

Mandag kveld møtes FC København og Manchester United til dyst i europaligakvartfinale i Köln.

Lagene møttes to ganger i mesterligagruppespill i 2006. Da vant FCK 1-0 hjemme og tapte 0-3 på Old Trafford. Også da var Solbakken trener for FCK, mens Solskjær spilte hele oppgjøret i Parken og en halvtime på Old Trafford.

Hareide er en av de mest meritterte trenerne i Norge og trente Solskjær mens han var på det norske landslaget. Da Hareide var trener for Brøndby i 2000 og 2001, var Solbakken i sine avsluttende år som spiller for FCK.

– Bragd av FCK

Hareide hyller Solbakken og hans mannskap for den meget sterke seieren over Istanbul Basaksehir i returoppgjøret onsdag, som sikret laget avansement i europaligaen.

– Det var en bragd av FCK, de hadde det vanskeligste utgangspunktet. De spilte en solid og gjennomført kamp og tok seg fortjent videre. United var jo klare før returen, sier Hareide, som legger til at kneet kommer seg dag for dag og at han ser fram til samtalene med Rosenborg i slutten av august.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan sjansene er mot United, svarte Ståle Solbakken:

– De er minimale, mikroskope, uten å virke pessimistisk. Ole Gunnar må tåle å få alt presset her.

Fordel FCK med ett oppgjør?

Hareide peker også på at det kan være en fordel for Solbakkens FCK at det kun spilles ett oppgjør, og ikke normalt to.

– Det er to vidt forskjellige oppgjør, det å spille enkeltkamp kontra dobbel. FCK har bra hjemmefans, men det er ikke i nærheten av Old Trafford.

– Hvem har imponert mest trenermessig?

– Det er en virkelig stor prestasjon av Ståle å få FCK til kvarten. Samtidig har Ole Gunnar imponert med å få United til mesterligaen i en knalltøff sesong.

Den tidligere landslagsspiller- og treneren fortsetter:

– Jobben isolert sett vil jeg si at Ståle sin prestasjon trenermessig er større enn Ole Gunnar sin, men det måles på forskjellige måter. Ståle har enorm internasjonal erfaring fra mesterliga og europaliga, og det får han bruk for nå. Ole Gunnar på sin side spiller toppkamper hele tiden. Han har også et litt annet arsenal å rutte med, sier Åge Hareide.