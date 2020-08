Breddeleder: – Frykter at fotballen straffes for folkets brudd på coronareglene

Utbrudd på Hurtigruten, på private fester og i utelivet har preget nyhetsbildet uken før Norges Fotballforbund (NFF) skal i møter med regjeringen om videre åpning av fotballen. Kari Lindevik, leder i Divisjonsforeningen, føler at fotballen straffes for det.

Fredag ble det klart at breddeidretten ikke åpnes 1. september likevel. Framtiden ser dyster ut for flere. Uvissheten gjør det ekstra vanskelig.

– Når vi ser Erna Solberg si at det heller vil bli innstramminger enn videre åpning, så gjør en seg noen tanker. Jeg har fått masse meldinger fra bekymrede klubbledere, sier Lindevik til NTB.

– Føler du at fotballen kan bli straffet for andres regelbrudd?

– Ja, det føler jeg absolutt på, og det er veldig leit. Men vi har absolutt et håp om at det skal bli en positiv avklaring på mandag, sier Lindevik.

– Hva gjør deg trygg på at en åpning av fotballen ikke fører til en smitteoppblomstring?

– Det er ut fra det jeg har sett etter at det ble åpnet både i Eliteserien, Toppserien, 1. divisjon menn, 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. Det har gått veldig bra. Coronaprotokollen som ble levert inn til myndighetene, omfavner også bredden, og klubbene der vil helt klart være i stand til å etterfølge den, sier Lindevik.

Telefonen glødet

Hun sier at telefonen hennes har glødet etter at Alf Hansen i Norges Fotballforbund fredag sa til NTB at de foreløpig bare vil be om åpning for kontakttrening.

– Etter et så langt opphold må man starte med trening uansett før man kan gå i gang med kamper, så hvis vi bare kan få en dato for når vi kan gå i gang med seriespill igjen, blir mye løst, sier hun.

Frykten er at det kommer et blankt nei til alt etter mandagens møte. Med enda flere uker og måneder uten aktivitet frykter Lindevik at motivasjonen til å fortsette med fotball vil forsvinne hos flere og at klubber kan få problemer også kommende sesong.

Ber kritikerne tenke seg om

En begrunnelse regjeringen har brukt for å avvente åpning av breddefotballen, er at det vil medføre reising mellom kretser og landsdeler, noe som kan øke smittefaren.

– Hvis de fortsatt bruker den begrunnelsen, sliter vi. Det (3. divisjon) er en nasjonal liga, og hvis de vil stoppe reisingen, må vi prøve å finne andre løsninger. Men det er utrolig vanskelig, sier Lindevik.

– Hva vil du si til de som sier fotball bare er en hobby og ikke bør prioriteres nå?

– Fotball er helse, og det skaper aktivitet og er utrolig viktig for mange, både barn, ungdom og voksne. Det samholdet som er i fotballen har enormt mye å si. Jeg har òg noen andre hobbyer, men det kan ikke sammenlignes med fotball. Jeg synes de bør tenke seg om. Selvfølgelig skal ikke fotballen gå ut over liv og helse, men man må se på fotball som helse i seg selv, sier Lindevik.