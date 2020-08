Kåre Ingebrigtsen presentert som Brann-trener: Har skrevet avtale ut 2022

Kåre Ingebrigtsen ankom Flesland noe forsinket med SAS-flighten SK277 fra Oslo kl. 17.15. Sammen med sin agent og bror Kevin dro han direkte til Brann Stadion til møter med ledelsen i Brann.

Ingebrigtsen har sin første trening med klubben neste torsdag.

– Jeg vil først takke styret og administrasjonen i Brann for den tilliten de viser meg. For meg var det her en sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg har egentlig tenkt jeg skulle fortsette en periode i utlandet, men da Brann kom på banen var det ikke noen tvil, sier Ingebrigtsen.

Mandag fikk Lars Arne Nilsen sparken som trener for klubben. Ingebrigtsen var sist trener for APOEL Nikosia i februar, men han satt bare i trenerstolen til den kypriotiske klubben i 46 dager. Før det var han sju måneder i belgiske Oostende.

Det gikk langt bedre da Ingebrigtsen sist var trener i Eliteserien for Rosenborg. Mellom 2014 og 2018 ledet han trønderne til tre seriemesterskap og to cuptitler.

I Ingebrigtsen får Brann dermed en merittert mann: Han har vunnet flere norske seriemesterskap som trener enn alle de andre trenerne i serien til sammen. Erling Moe (Molde) og Jan Jönsson (Stabæk) har vunnet én gang hver.