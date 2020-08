Det er ikke ofte Varane står bak to tabber i samme kampen, men i fredagens mesterliga-comeback kostet feilene Real Madrid dyrt.

Med 1-2-tap i returoppgjøret mot Manchester City, akkurat som i første kamp, ryker det spanske storlaget ut med 2-4-tap sammenlagt.

Laget som vant Champions League tre sesonger på rad, fra 15/16- til 17/18-sesongen, er dermed ute av turneringen etter åttedelsfinalen for annet år på rad.

– Beklager

Nedturen denne gangen tar Real Madrids VM-vinnende franske stopper skylden for selv.

– Jeg beklager på vegne av lagkameratene mine. Jeg er nødt til å ta ansvar for nederlaget. Feil koster dyrt på dette nivået, sa Varane ifølge nyhetsbyrået AFP.

To ganger i løpet av kampen dro Gabriel Jesus nytte av feilene fra franskmannen. Kun ni minutter ut i kampen spilte Real Madrids forsvar og keeper seg lenger og lenger tilbake på banen, før Jesus presset fram ballen fra Varane og la inn til Raheem Sterling, som ga City ledelsen.

Exit

68 minutter ut i kampen jaktet Real ny scoring som ville medført ekstraomganger etter at Karim Benzema hadde utlignet til 1-1. Da klønet Varane det til igjen, ettersom headingen hans tilbake til keeper ble for svak, og en oppvakt Jesus fikk pirket ballen inn rett foran Thibaut Courtois i Real-buret.

Da var exiten i grunn et faktum, og spanjolene er ute av turneringen igjen. En lang sesong som tross alt endte med et etterlengtet seriegull er dermed over.

Manchester City går videre til kvartfinalen, der de møter franske Lyon som overraskende slo ut Juventus og den tidligere Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo.