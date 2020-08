Dopingskandalene vi aldri glemmer

Lance Armstrong, sykling

Sykkelsporten er full av fæle dopingsaker, men Lance Armstrong er kanskje den største juksemakeren av dem alle. Amerikaneren gikk til topps i Tour de France syv år på rad mellom 1999 og 2005. Armstrong ble ofte beskyldt for dopingbruk, men nektet for dette.

Flere av lagkameratene til Armstrong innrømmet dopingbruk etter endt karriere, mens han stod på sitt.

Helt frem til 2013. Da innrømmet Armstrong dopingbruk ved alle hans seire i Tour de France. I etterkant ble han utestengt fra sykkelsporten på livstid.

Ingen ryttere er oppført som vinner av Tour de France mellom 1999 og 2005.

Johann Mühlegg, langrenn

Den tyskfødte spanjolen Mühlegg deltok i tre OL for Tyskland på 90-tallet, men det dårlige forholdet hans med det tyske skiforbundet førte til at han byttet statsborgerskap. Mühlegg konkurrerte for Spania under VM i Lahti i 2001, og da tok han gull på femmila, samt sølv på jaktstarten.

Men det er ikke de to medaljene fra Lahti-VM som Mühlegg huskes for. Året etter, under OL i Salt Lake City, var han overlegen og tok gull på jaktstarten og 30 kilometer.

Thomas Alsgaard (t.v.) og Frode Estil (t.h.) med sine sølvmedaljer sammen med gullvinner Johann Mühlegg under medaljeseremonien. Senere mottok nordmennene gullmedaljen i posten. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

På lekenes siste dag krysset Mühlegg målstreken først på femmila, men etter løpet ble han diskvalifisert etter å ha testet positivt for stoffet Darbepoetin alfa, en ny versjon av EPO (bloddoping). Ettersom stoffet var nytt, stod det ikke på listen over forbudte stoffer.

Men Mühlegg fikk beholde gullmedaljene fra jaktstarten og 30-kilometeren.

Nesten to år etter OL, i desember 2003, bestemte derimot Den internasjonale olympiske komité at Mühlegg fratas alle gullene han tok under OL.

Dette medførte blant annet til at de norske langrennsløperne, Frode Estil og Thomas Alsgaard, mottok hver sin gullmedalje i posten. De ble dømt likt på jaktstarten.

Siden dopingskandalen har det vært stille rundt Mühlegg, men i 2014 oppsøkte den svenske avisen Expressen Mühlegg i Brasil.

Den tidligere langrennsløperen bekreftet overfor avisen at han bor i landet, men var ikke særlig snakkesalig.

Han sier at han har lagt bak seg det som har skjedd og at han ikke følger med på langrenn lenger.

– Jeg har ingen kontakt med sporten lenger. Jeg har forlatt den verdenen for godt, sa Mühlegg til Expressen i 2014.

Floyd Landis, sykling

Amerikanske Landis gikk til topps i Tour de France i 2006. Men lykken ble kortvarig for Landis, som kun få dager etter triumfen ble tatt for doping.

Floyd Landis innrømmet at han hadde dopet seg. I tillegg beskyldte han tidligere lagkamerater for doping. Foto: Kevork Djansezian / AP

I flere år nektet Landis for å ha dopet seg, men i 2010 innrømmet han dopingmisbruk. Samtidig beskyldte Landis tidligere lagkamerater for doping, blant annet Lance Armstrong. Sistnevnte nektet lenge for beskyldningene fra Landis, og Armstrong kom med flere grove karakteristikker om Landis i offentligheten.

Noen år senere erkjente Armstrong dopingbruk. Forholdet mellom Landis og Armstrong har vært og er svært anspent. De to spiser ikke kalkun sammen på Thanksgiving, for å si det forsiktig.

– Alle kalte meg en ond juksemaker. Så fortalte jeg sannheten, og da kalte de meg tyster. Det ble feil uansett, sa Landis nylig i en dokumentar om Armstrongs liv.

Etter karrieren har Landis blant annet startet sin egen cannabisbedrift, «Floyd's of Leadville».

Russland, OL 2014

Flere enkeltsaker med russiske utøvere har rystet idrettsverdenen opp gjennom årene, men den systematiske dopingen under OL på hjemmebane i 2014 tar kaka.

Blant annet ble langrennsløperen Alexander Legkov, som vant individuelt gull og stafettsølv i Sotsji-OL, diskvalifisert på grunn av doping.

Over 1000 utøvere skal ha vært involvert i manipulasjonene av dopingkontroller over flere år. Metodene for manipulasjon ble utviklet og forbedret med årene og skal omfatte London-OL i 2013, friidretts-VM i Moskva i 2013, samt Sotsji-OL i 2014.

På grunn av dopingavsløringene fikk ikke Russland konkurrere under vinter-OL i 2018.

I september 2018 besluttet styret i Verdens antidopinbyrå (WADA) å gjeninnsette Russland som fullverdig medlem. Dette fikk WADA sterk kritikk for.



I januar 2019 klarte Russland etter lengre tids tautrekning å overgi testdata til WADA fra det beryktede dopinglaboratoriet i Moskva. Det skal angivelig ha vært senteret for organisert statsdoping av russiske idrettsutøvere. WADA kunne raskt konstatere at noen av dataene var manipulert.

I november 2019 avgjorde WADA at Russland utestenges fra internasjonale idrettsmesterskap de fire neste årene. Russland har anket avgjørelsen.

Ben Johnson, friidrett

Ben Johnson under seieren sin i 1988. Foto: AP Photo/Dieter Endlicher

På 100-meteren under OL i Seoul i 1988 utfordret canadiske Ben Johnson publikumsyndlingen Carl Lewis. Sistnevnte hadde tatt fire gull i OL fire år tidligere, og var den ubestridte sprintkongen. I 1987 satte imidlertid Johnson verdensrekord på 100 meter under VM-finalen med tiden 9,83. Han knuste Lewis.

Det var dermed store forventninger før OL-finalen året senere. Johnson løp inn til gull og ny verdensrekord på 9,79. En vanvittig tid i 1988, hvor han slo Lewis med 13 hundredeler.

Kun noen dager senere ble det kjent at Johnson hadde testet positivt på det anabole steroidet stanozolol. Et stoff som øker muskelmassen.

I 2003 innrømmet Carl Lewis at han hadde dopet seg og testet positivt under et uttaksstevne før OL i 1988.

I et intervju fortalte han at han ikke visste at midlene han tok var forbudt og mente at de ikke var prestasjonsfremmende. Ifølge Lewis så den amerikanske OL-komiteen mellom fingrene på den positive prøven, og valgte å sendte en av sine største stjerner til lekene i Sør-Korea.

Max Hauke, langrenn

Etter mange år med svake resultater og et frynsete rykte, var VM på hjemmebane i Seefeld i fjor en mulighet til å skape litt positiv blest om østerriksk langrenn. Men mesterskapet på hjemmebane ble en katastrofe.

En uke ut i mesterskapet ble det gjennomført en razzia av østerriksk politi mot flere lag i VM-byen. Fem løpere ble arrestert, og den østerrikske løperen Max Hauke ble tatt på fersken mens han gjennomførte bloddoping.

Tre dager før de ble pågrepet, gikk Hauke og lagkameraten Dominik Baldauf lagsprinten sammen i VM. De endte på sjetteplass.

Senere innrømmet de to at de hadde dopet seg i to år før de ble tatt. Hauke og Baldauf fikk fire års utestengelse.

– Jeg visste at det var feil. At jeg risikerte alt. Men samtidig: Jeg måtte gjøre det. For jeg ville jo nå verdenseliten, uttalte Hauke i et intervju med svenske Expressen fra november 2019.

Therese Johaug, langrenn

Det kom som et sjokk da det ble kjent at en av Norges mest populære idrettsutøvere hadde testet positivt for clostebol høsten 2016. Johaug hadde fått i seg stoffet gjennom kremen Trofodermin som ble brukt for å behandle en sår leppe.

Therese Johaug var knust da den positive dopingprøven ble offentliggjort på en pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det var daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen som hadde kjøpt kremen til Johaug, og han forsikret henne om at den ikke stod på WADAs forbudsliste. Men Johaug testet senere positivt, og det var bruken av kremen som var årsaken til den positive dopingprøven. Langrennsstjernen ble utestengt i 18 måneder og gikk glipp av vinter-OL i 2018.

I comebacksesongen var Johaug nærmest uslåelig i sporet. Det resulterte blant annet i tre VM-gull.

Martin Johnsrud Sundby, langrenn

Sommeren 2016 kom nyheten om at Martin Johnsrud Sundby hadde brutt antidopingreglementet gjennom feil bruk av astmamedisinen Ventoline, som inneholder virkestoffet Salbutamol. Sundby ble utestengt i to måneder, og mistet sammenlagtseieren i Tour de Ski og verdenscupen. Ved en anledning skal Sundby ha fylt forstøverapparatet med ni ganger over lovlig dose.

Saken skapte en ny stor debatt om astmabruk i internasjonal langrenn, og Sundby har etter dopingsaken sluttet å ta Ventoline med forstøverapparat.

Lahti-skandalen, langrenn

Finsk langrenn har de siste 20 årene hatt en frynsete rykte, noe de kan takke seg selv for. I 2001 ble nok lysten på VM-gull på hjemmebane litt for stor.

Jari Isometsä tok sølv på herrenes jaktstart, men blir senere disket etter å ha avlagt en positiv dopingprøve.

Slik ankom Jari Isometsä pressekonferansen hvor det ble kjent for offentligheten at han er disket fra VM på grunn av doping. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Noen dager senere tar Finland gull på herrenes stafett med Harri Kirvesniemi, Sami Repo, Janne Immonen og Mika Myllylä på laget. Men Immonen blir også dopingtatt, og Finland mister stafettgullet.

Noen dager etter mesterskapet er over, øker skandalen i større omfang. Ytterligere fire finske utøvere har avlagt positive dopingprøver under mesterskapet. Virpi Kuitunen, Milla Jauho, Harri Kirvesniemi og Mika Myllylä blir alle tatt med urent mel i posen.

Samme dag som Isometsä ble tatt, hevdet han at han var den eneste finske utøveren som var dopet. Underveis i VM, etter at Isometsä ble avslørt, ble det en skrevet en kontrakt i en sauna som skulle prøve å skjule doping i finsk langrenn. I kontrakten heter det at Isometsä skal ta alt ansvar for sin egen dopingprøve, og at han skal frita lagkameratene for ansvar og tvil.

I tillegg skulle Isometsä motta en økonomisk kompensasjon fra landslagssjefen Antti Leppävuori, herretreneren Kari Pekka Kyrö, Janne Immonen, Harri Kirvesniemi og Mika Myllylä som skulle fullbyrdes over tre år hvis han overholdt avtalen om å ta alt ansvar selv.

Kontrakten ble signert av Leppävuori, Pekka Kyrö og Isometsä.

Under Lahti-VM ble det også gjenglemt en pose med dopingutstyr på en bensinstasjon. På posen stod navnet til den finske landslagslegen.