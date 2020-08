Frida Karlsson: – De må dopingteste oss mer

Frida Karlsson er svenskenes nye stjerneskudd i langrennssporten, og det er ventet at hun vil ta opp kampen med Therese Johaug og de norske essene denne sesongen. Hun er ikke dopingtestet siden hun vant tremila i Holmenkollen i mars.

– I fjor ble jeg testet to ganger i samme periode. Nå har det vært for lite, og det uroer meg veldig. Jeg vil bli testet og bidra til å sørge for at vi har en ren idrett, sier Karlsson.

Charlotte Kalla er enig med den unge stjernen. Kalla er blitt testet, men langt mindre enn tidligere. Hun er urolig for at dopere slipper unna.

– Hvis det er sånn i de andre landene også, så ja, litt, sier hun.

Åke Andrén-Sandberg i dopingkommisjonen til det svenske idrettsforbundet, bekrefter at færre testes, men understreker at utøverne ikke er bortglemt.

– De vi kjenner godt og har gode kontakter med, ligger vi litt lavere med. Vi satser på de miljøene der vi er redde for at det skal finnes dopingsaker, sier han.